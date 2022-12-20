SPOR
20 Aralık 2022 - 17:29

Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'yla alakalı yeni fikirleri var. Bu kez iki yıl yerine üç yılda bir düzenlenmesi masada.

SPOR
20 Aralık 2022 - 17:29
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Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...


Daily Mail'ın haberine göre Katar'daki ticari ve sportif başarıdan memnun olan FIFA Başkanı, Avrupa'da kış aylarında bir turnuva düzenlemenin sporun büyümesine ve küreselleşmesine katkıda bulunacağını düşünüyor.

Infantino, geçtiğimiz hafta kulüplerin ve uluslararası konfederasyonların desteğini henüz almamasına rağmen 2025'te 32 takımlı bir Kulüpler Dünya Kupası düzenleneceğini açıklayarak gündem olmuştu.



52 yaşındaki futbol adamı, yaklaşık 8 milyar euroluk rekor gelir elde edilen Dünya Kupası sonrasında futbol takviminin yeni bir turnuva döngüsüne girmesini istiyor. Ancak 2030 yılına dek tüm Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası paydaşlarıyla yapılan görüşmeler neticeye ulaşmak üzere olduğu için bu fikrin hayata geçirilmesi için en az 9 yıl beklemek gerekiyor.

İlk olarak 2019’da göreve gelen Gianni Infantino, FIFA’nın tüzüğü gereği en fazla üç dönem başkanlık yapabiliyor. Bu sebeple 2031 yılında görevini bırakmak zorunda kalacak.

EDİTÖR
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arda müldür
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