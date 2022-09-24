Gıda dedektifi Musa Özsoy, BİM'in yumurta skandalını ortaya çıkardı!













Kendisine 'gıda dedektifi' diyen Musa Özsoy isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabı üzerinden BİM'de satılan ve kayıt altına aldığı yumurtaları deşifre etti.Daha önce A101'de kurtlu yumurta satıldığını öne süren gıda dedektifi Musa Özsoyi şimdide BİM marketi didik didik inceledi ve marketin yumurta oyununu deşifre etti.Üzerinde hiç bir şekilde yumurtlama tarihi yazılmayan, tarih ve kaşeyle sadece son tüketim tarihi basılan normal şartlarda raf ömrü sadece 28 gün olan yumurtaların meçhule doğru yol aldığını belirten Özsoy, böyle bir mevzuta ve denetim eksikliğinin sonunda mutla derecede kurtlanma olduğunu söyledi.' Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda.' diyen Musa Özsoy'un paylaşımının altına bir yorum yapan Bahriye isimli kullanıcı BİM marketlerinde satışa sunulan yumurtalarda barkod ve ambalaj olmaması eleştirisini yaptı.