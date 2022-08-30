Gıda enflasyonu için hükümetten büyük hamle: Yüzde 75'i devletten!













İstanbul, Ankara ve İzmir pilot bölge seçildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda kent tarımının daha da yaygın hale getirilmesi planlanmaya başladı. Bu alanda lojistik maliyetleri ile gıda israfının azaltılması yönünde yürütülen çalışmalarda belirlenmiş olan bazı sebze türleri için yüzde 75 hibe desteği verilmesi hedefleniyor. Hükümet, atılacak bu adımla fiyatları düşürülmesini de öngörüyor. Son zamanlarda bir hayli artış gösteren gıda fiyatları, vatandaşları zor duruma sokarken, gıda enflasyonunu düşürülmesini ele alan hükümet, üretim çerçevesinde maliyetlerin azaltılmasını sağlayacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Her şehrin kendine özel kaynakları ile kendi gıdalarını üretmesi ve işlenmesinin yanı sıra dağıtımının da yapılmasına yönelik olan kent tarımı modeli hakkında çalışma başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, bu çalışmada bazı sebzeler için yüzde 75'lik hibe desteğini başlatıyor.Atılacak bu adımla birlikte verilen destekler sonrasında kentlerde gıda ihtiyaçları çok kolay karşılanacak ve arz talebin üzerine çıkmasıyla da fiyatlarda büyük oranda düşüş sağlanacak.Bakanlığın başlattığı çalışmayla birlikte kent tarımları daha da yaygınlaştırılması için 3 pilot bölge seçilmesine karar verildi. İlk başlarda proje Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlatılacak, daha sonrasında diğer büyükşehirlerde "kent tarımı" modeli gönderilecek. Büyükşehirlerde başlatılacak olan tarımsal üretim desteği ile lojistik maliyetlerde azalma sağlanacak, tüketicilere sunulacak olan tarım ve gıda ürünleri için de karbon ayak izi düşmüş olacak. Hasattan çıkarılan ürünler kısa süre içerisinde taze olarak halka arz edilecek. Böylece gıda israfı da azalmaya gidilecek. Aynı zamanda kent merkezlerinde bulunan çok sayıda tarım arazisi de üretime kazandırılacak.