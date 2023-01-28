Devlet, kışın bile dar gelirli ve ihtiyaç sahibi insanları sokakta bırakmıyor. Çeşitli yardım kuruluşlarından yardım alan kişiler de devletten gıda yardımı alabilmektedir. Yeni bir gıda paketleme yardımı uygulaması yayınlandı. Gelirinize bağlı olarak, devlet gıda yardımına anında erişebileceksiniz. Peki kimler gıda yardımı alabilir? Başvuru koşulları ve gıda yardımı hakkında detaylı bilgi için haberimizi inceleyin... İhtiyaç sahipleri e-devlet Kapısı'ndan gıda yardımı başvurusunda bulunduğunda devlet anında yardım sağlıyor. Gıda yardımı Kolileri başvuran kişinin geliri ile ilgili duruma göre değişiyor. Yardım alanlar da gıda yardımından yararlanabilir. Vatandaşlarının kışın mağdur olmasını istemeyen eyaletler, Ocak ayının sonundan itibaren gıda yardımı yapmaya başlayacak. Peki gıda yardımı başvurusu için gerekli şartlar nelerdir, kimler gıda yardımını alabilir?
Finans
28 Ocak 2023 - 09:30
Gıda yardımı almak için hemen başvurun! Gıda kolisi yardımları başladı: Bu kişilere ayrıcalık tanınacak
Devlet ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım sağlamaya devam ediyor. Başvuruların onaylanmasının hemen ardından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacak. Gıda yardımı olarak hazırlanan paketler kapınıza kadar teslim edilecek ve kış aylarında verilen bu destek herkese ilaç gibi gelecek..
Finans
28 Ocak 2023 - 09:30