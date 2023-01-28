Gıda yardımı almak için hemen başvurun! Gıda kolisi yardımları başladı: Bu kişilere ayrıcalık tanınacak













BAŞVURULARINIZI E-DEVLET KAPISI'NDAN YAPABİLİRSİNİZ

Devlet, kışın bile dar gelirli ve ihtiyaç sahibi insanları sokakta bırakmıyor. Çeşitli yardım kuruluşlarından yardım alan kişiler de devletten gıda yardımı alabilmektedir. Yeni bir gıda paketleme yardımı uygulaması yayınlandı. Gelirinize bağlı olarak, devlet gıda yardımına anında erişebileceksiniz. Peki kimler gıda yardımı alabilir? Başvuru koşulları ve gıda yardımı hakkında detaylı bilgi için haberimizi inceleyin... İhtiyaç sahipleri e-devlet Kapısı'ndan gıda yardımı başvurusunda bulunduğunda devlet anında yardım sağlıyor. Gıda yardımı Kolileri başvuran kişinin geliri ile ilgili duruma göre değişiyor. Yardım alanlar da gıda yardımından yararlanabilir. Vatandaşlarının kışın mağdur olmasını istemeyen eyaletler, Ocak ayının sonundan itibaren gıda yardımı yapmaya başlayacak. Peki gıda yardımı başvurusu için gerekli şartlar nelerdir, kimler gıda yardımını alabilir?Devletten gıda yardımı talebinde bulunmak isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla birlikte şifrelerini kullanarak e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ayrıca paketli gıda yardımı yapmak istemeyenlere nakdi yardımda bulunulacaktır. Gıda yardımı almak istiyorsanız genel başvuru yeterlidir. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sekmesinden Gıda Yardımı Başvuru Formu'nu doldurabilirsiniz. Ortadaki yardım seçeneğine tıklayarak formu doldurun, başvuru formuna gelen cevap kısa süre içerisinde cep telefonunuza SMS olarak gönderilecek. Gıda kolisi ve nakit yardımını mevcut kişi başına düşen asgari ücretin üçte biri kadarını kazanan herkes gıda yardımından yararlanabilir. Gıda yardımı nakit olarak alınabileceği gibi gıda kolisi olarak da alınabilmektedir. Nakit gıda yardımı almak istiyorsanız PTT'de hesap açmalısınız. PTT banka hesabı açtığınızda, onaylanan gıda yardımı başvurunuzun sonucuna göre ödemeler o hesap numarasına aktarılacaktır. Gıda yardımı isteyenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu aracılığıyla da başvurabilir. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı İl ve İlçe Merkezinde bulunan İl ve İlçe Müdürlüklerine de TC kartınız ile bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.