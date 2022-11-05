YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:18

Gıda yardımı nedir, nasıl alınır? Gıda yardımı başvuruları nereye yapılır? Gıda yardımı sorgulama 2022

Gıda yardımı başvurusu hakkında araştırmalar devam ediyor. Başvuruların nasıl yapıldığı, nereye yapılacağı gibi pek çok soru akıllarda yer ediniyor. Gıda ve erzak yardımı yapan kurumların hangileri olduğu araştırıyor. İşte gıda yardımı hakkında merak edilen tüm detaylar…

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:18
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Gıda yardımı nedir, nasıl alınır? Gıda yardımı başvuruları nereye yapılır? Gıda yardımı sorgulama 2022


Gelir durumu düşük olan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar arasında gıda yardımı da yer almaktadır. Maddi imkansızlıklar nedeniyle temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için yapılan pek çok farklı yardım bulunmaktadır. Gelir durumu düşük olan aileler devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden yararlanabilmektedir. Gıda yardımı başvurusu için vatandaşlar bulundukları bölgedeki kaymakamlıklara, sosyal yardım kuruluşlarına ya da belediyelere başvuruda bulunabilir. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması gerekir. Gıda yardım kolisi içerisinde makarna, bulgur, mercimek, zeytin gibi temel gıda ihtiyaçları bulunmaktadır. Yardımlar başvuru yapan kişilerin evlerine teslim edilmektedir. İşte gıda yardımı hakkında merak edilen tüm detaylar…

GIDA YARDIMI NEDİR VE NASIL ALINIR?

Dar gelirli aileler için belediyeler tarafından sağlanan ve gıda yardımı araştırmaları devam ediyor. Temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul ailelere verilen bu yardım içerisinde pek çok temel gıda malzemesi yer alıyor. Erzak kolisi ile birlikte vatandaşlara sosyal yardım kartı da verilebilmektedir. Bu kart ile birlikte belediyelerin anlaşmalı olduğu marketler üzerinden yiyecek alışverişi yapılabilir.



Sosyal yardımlar kapsamında pek çok farklı yardım bulunurken vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için yapılan yardımlar devam ediyor. Sosyal kartların içerisine ailenin muhtaçlık durumuna bakılarak para yüklemesi yapılır. Bu yardımlar ile özellikle kış aylarında aileler rahat bir nefes alıyor.

Gıda yardımı nedir

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU BELEDİYELERDEN NASIL ALINIR?

Gıda yardımı başvurusu için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. https://turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 adrese üzerimde başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapan vatandaşlar diğer yardımlardan da yararlanabilmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekir. Form üzerinde yer alan gıda yardımı seçeneğini işaretleyerek yardımdan yararlanabilirsiniz.

Gıda yardımı almak için başvuruları belediyelerden de yapabilirsiniz.Sizden istenen gerekli bilgileri belediyelere aktararak yardımlardan yararlanabilirsiniz.

VAKIFLARA GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar üzerinden gıda yardımı başvurusu yapmak için şahsen ya da e-posta yardımı ile başvuru yapmanız gerekir.Yapılan başvurular sonrasında fakirlik maaşı da alınabilmektedir. Bu sayede ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz.

Gıda yardımı kapsamında vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel gıda besinleri koli içerisinde yer almaktadır. Makarna, mercimek, pirinç, bulgur gibi pek çok temel gıda ürünü koli içerisinde yer alıyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GIDA YARDIMI BAŞVURUSU

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuru yapacak olan kişileri şahsen kuruma gitmesi gerekir. Bunun için farklı bir yöntem yer almıyor. Kurum üzerinden başvuru yaparak sosyal yardımlardan yararlanabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek dolduracağınız form ve gerekli evraklar ile başvuru işleminiz tamamlanır.

GIDA VE ERZAK YARDIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Sosyal yardımlar hakkında araştırmalar devam ederken pek çok farklı kurumda vatandaşların yardımına koşuyor. Gıda yardımı almak isteyen kişiler için yardım yapan bazı kurumlar bulunmakta. Bu kurumlar şu şekildedir:

Valilikler,

Belediye,

Kaymakamlık,

Kızılay,

Dernek,

Ünlü iş adamları,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Vakıflar,

Sanatçılar,

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

gıda yardımı kimlere yapılır

VAKIF VE DERNEK GIDA YARDIMI BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

İhtiyaç sahibi aileler için vakıf ve dernekler tarafından yardımlar yapılmaktadır.Bu sayede ihtiyaç sahibi aileleri sıkıntıları giderilmeye çalışılıyor. Gıda yardımından yararlanmak isteyen kişiler vakıf ve derneklere başvuru yapabilir.

KIZILAY GIDA YARDIMI BAŞVURU YÖNTEMİ 2022

Kızılay gıda yardım başvurusu resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar bulundukları yerdeki Kızılay temsilciliklerine giderek bizzat başvuruda yapabilir.

GIDA YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU SORGULAMA

Gıda yardımı başvurusunu sorgulama yöntemleri kuruma göre değişiklik gösterir. Başvuru sonuçları genel olarak birkaç hafta içerisinde belli olur. Ancak bazı durumlara göre başvurunun sonuçlanması uzayabilir.

BELEDİYE GIDA YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU SORGULAMA

Belediyeden alınan yardımları sorgulamak için 4 farklı yeni yöntem bulunmaktadır.Bu yöntemler şu şekildedir:

 ALO 153’ü aramak,

Bulunduğunuz il ya da ilçedeki belediyelere giderek,

Bulunduğunuz il ya da ilçedeki belediyeleri arayarak,

E-devlet sistemi üzerinden.

E-DEVLET GIDA YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU SORGULAMA

Gıda yardımı sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün sonuçları e-devlet üzerinden görülür.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GIDA YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU ÖĞRENME

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kapsamında sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar için 5 farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şu şekildedir:

Başvuru yaptığınız vakfı aramak,

ALO 183’ü aramak,

E-devlet sistemi üzerinden

E-devlet sistemi üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki ile,

ALO 144 hattını aramak,

Başvuru yaptığınız vakfa giderek.

Gıda yardımı nereden alınır

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI BAŞVURU SONUCUNU ÖĞRENME

Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardım başvuru sonuçlarını e-devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

GIDA YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Gıda yardımı işsiz ve dar gelirli ailelere verilmektedir. Açlık sınırının altında kalan aileler gıda yardım kolilerinden yararlanabilir. Yoksul kadınlar, engelliler, geliri olmayan yaşlılar, afetzedeler ve birçok ihtiyaç sahibi aile gıda yardımı almaktadır.Hanede yaşayan kişi sayısına göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda kazancı asgari ücretin 1/3'ü altında olan vatandaşlar, hastalığı yüzünden çalışamayan kişiler ve muhtaç asker aileleri yardım kapsamında yer almaktadır.

GIDA YARDIMI KAÇ AY VERİLİR?

Gıda yardımları kurumlara göre değişiklik gösterir. Bazı yardımlar iki ayda bir yapılırken bazıları ise düzenli olarak yapılmaktadır. Verilen yardımlar kurumların bütçesi doğrultusunda değişiklik gösterir.

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Gıda yardımı için başvuruda bulunmak isteyen ailelerden bazı belgeler istenir. Bu

İkametgah belgesi,

Mal beyanına ilişkin belgeler,

T.C. kimlik fotokopisi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

SGK dan alınan fakirlik belgesi,

Özel durumu olanlar için ekstra belgeler istenilmektedir.

GIDA YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE NELER VARDIR?

Yardım kolileri içerisinde bulunan ürünler kuruma göre değişiklik gösterir. Ancak gıda kolileri içerisinde genel olarak şeker, tuz, un, çay, salça, makarna, bulgur, mercimek, pirinç, zeytin, yağ, nohut gibi malzemeler bulunmaktadır.

GIDA YARDIMI REDDEDİLDİ NE ANLAMA GELİR?

Gıda yardımı reddedildi ifadesini ne anlama geldiği merak ediliyor. Başvurusunda bu ifadeyi gören kişilerin gıda yardımından yararlanamayacağı belirtilir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI BAŞVURU FORMU

Vakıflar Genel Müdürlüğü gıda yardımından yararlanmak için https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_224_260519/3-kuru-gida-basvuru-formu.pd formunu indirerek eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız gerekir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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