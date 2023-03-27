Gidersem kaos çıkar diyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan istifa açıklaması!







"ÇADIRLAR BÖLGEYE SEFERBER EDİLDİ"











"ÇADIR SATIŞI HAKKINDA BİLGİM YOK"

"KAOTİK BİR DURUM OLUŞUR"

Kızılay Derneği Başkanı Kerem Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na bir sunum konuşması gerçekleştirdi. CHP'nin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, sunum sırasında söz aldı ve Kerem Kınık'a neden istifa etmiyorsun?" diye soru sordu. gelen soruyu yanıtlayan Kınık, istifası sonrası idari anlamda işlemlerin duracağını söyledi ve ayrıca çadırların satılması konusunda haberinin olmadığını ifade etti.Kerem Kınık, sunumu sırasında yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Barınma hizmetleri işlemlerinden AFAD sorumludur ve bizlerde AFAD'ı desteklemekle yükümlüyüz. Hareketlilik ortaklarımız olan Erbil, Romanya, Bulgaristan ile birlikte yaklaşık 50.000 adet stokta bulunan çadırlarımızın yanı sıra 93 bin 551 çadırı seferber ettik. Ancak 6 Şubat'tan bu güne kadar sadece AFAD'a çadır üretiyor ve dün itibariyle 36.000.720 çadır üreterek 130.000.271 çadır, 474.000.249 battaniye, 51.000 ısıtıcı ve 10.000'e yakın yatağı olay yerine sevk ettik.Çadırların hiçbiri bölge sakinlerinin bağışlarıyla satılmadı. Vatandaşa ticari satış yoktur ve olamaz. Çadır satışından ne benim ne de AHBAP dernek başkanının haberi vardı. Bana sorsalar AHBAP'a hayır derdim"CHP'den İstanbul Milletvekili olan Gökan Zeybek, “Kızılay Genel Başkanı olarak nasıl 'Bilmiyorum' diyebilirsiniz? Halkı nasıl kandırırsınız? Aldığınız bir kararı nasıl desteklemezsiniz? Yani tanık olmayacağını mı düşünüyorsun? Biz bu kargaşada Hatay'a sizden çok daha önce vardığımızı bilmiyor musunuz?" şeklinde Kerem Kınık'a tepki gösterdi. CHP'nin Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Kınık'a "Neden istifa etmiyorsun?" şeklinde bir soru sordu ve Kınık, bu soruya yanıt olarak şunları söyledi: "“Kızılay başkanı ya da yönetim kurulunun istifası halinde idari işlem durdurulur. Sahada 300.000 gönüllüyü yönetmek kaotik bir duruma dönüşür."