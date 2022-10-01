Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz hakkında konuştu







Rıdvan Yılmaz için sürpriz açıklama







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sergilediği etkileyici performansıyla birlikte geride bıraktığımız sezonun sonunda İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'a transfer olmayı başaran genç yıldız Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak teknik direktöründen sürpriz açıklamalar geldi.Giovanni van Bronckhorst, Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalarda ; ' Rıdvan Yılmaz'ın takıma iyi bir şekilde adapte olduğunu söyleyebilirim. Rıdvan genç bir futbolcu ve burası onun için yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Başlangıç aşaması Rıdvan için biraz zor oldu ama antrenmanlarda onun nasıl bir gelişim sağladığını görebiliyorum. Takım arkadaşlarıyla her geçen gün daha da uyumlu görünüyor. Rıdvan Yılmaz'ın önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla forma şansı bulabileceğini söyleyebilirim. ' ifadelerini kullandı.