SPOR
01 Ekim 2022 - 17:43

Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz hakkında konuştu

Beşiktaş'tan yeni sezon öncesinden İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SPOR
01 Ekim 2022 - 17:43
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Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz hakkında konuştu


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sergilediği etkileyici performansıyla birlikte geride bıraktığımız sezonun sonunda İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'a transfer olmayı başaran genç yıldız Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak teknik direktöründen sürpriz açıklamalar geldi.

Rıdvan Yılmaz Rangers

Rıdvan Yılmaz için sürpriz açıklama



Giovanni van Bronckhorst, Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalarda ;

' Rıdvan Yılmaz'ın takıma iyi bir şekilde adapte olduğunu söyleyebilirim. Rıdvan genç bir futbolcu ve burası onun için yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Başlangıç aşaması Rıdvan için biraz zor oldu ama antrenmanlarda onun nasıl bir gelişim sağladığını görebiliyorum. Takım arkadaşlarıyla her geçen gün daha da uyumlu görünüyor. Rıdvan Yılmaz'ın önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla forma şansı bulabileceğini söyleyebilirim. ' ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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