Giresun’da maç sonu çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Gergin geçen maç, ara ara sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya başladı. Her iki takımın taraftarlarının birbirine fırlattığı yabancı maddelerden dolayı bazı taraftarlar yaralandı. Polisin tribünlere müdahale ettiği olaylarda yaralanalar ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı.

Polisin müdahalesiyle olaylar daha çok büyümeden önlendi .