Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı!

Alınan bilgilere göre Serdar Panik idaresindeki 28 ABY 655 plakalı otomobil ile Ali Çörekçi idaresindeki 34 EVA 348 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli karayolu Esenbük mevkiinde çarpıştılar. Çevredeki vatandaşların yaşanan kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaşanan kazada yaralanan sürücüler ve araçta bulunan Yunus Emre Mat, Sevgi Canik, Serap ve Ece Çörekçi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.