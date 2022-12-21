SPOR
21 Aralık 2022 - 15:14

Giresunspor'a kupada şok!

Bitexen Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde, evinde konuk ettiği Teco Karacabey Belediyespor'a 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

SPOR
21 Aralık 2022 - 15:14
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Giresunspor'a kupada şok!


Bitexen Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde, evinde konuk ettiği Teco Karacabey Belediyespor'a 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.




Teco Karacabey Belediyespor'un gollerini 10. ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan, 50. ve 68 dakikalarda Abdullah Balıkçı ve 84. dakikada penaltıdan Fatih Aktay kaydetti.


Ev sahibi Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 15 puanla 12. sırada bulunuyor.


Konuk Teco Karacabey Belediyespor ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla 6. sırada bulunuyor.


Bitexen Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, hocalık kariyerine 2018-19 sezonunda Sivasspor'la başladı. 2020-21 sezonunda Giresunspor'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. Keleş, Giresunspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği 2021-22 sezonundan beri kulübün teknik direktörlük görevini üstleniyor.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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