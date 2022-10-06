SPOR
06 Ekim 2022 - 17:34

Giresunspor cephesinden Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar!

Giresunspor Asbaşkanı Ercan Ayhan, Beşiktaş ile bu hafta oynacakları zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı puansız göndereceklerini söyledi.

SPOR
06 Ekim 2022 - 17:34
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Giresunspor cephesinden Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar!


Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Giresunspor-Beşiktaş maçı öncesinde Karadeniz ekibinden gelen açıklamalar siyah beyazlı taraftarlardan tepki topladı.

Söylediği sözler herkesi şaşırttı

Giresunspor Asbaşkanı Ercan Ayhan, bu hafta oynayacakları zorlu Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı iddialı açıklamalarıyla birlikte gündeme bomba gibi düştü.



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Asbaşkan Ercan Ayhan, taraftarları önünde oynayacakları karşılaşma öncesinde ;

' Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynadığımız maçta Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etmeyi başarmıştık. Kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmada ise beraberlikle sahadan ayrıldık. Beşiktaş'a karşı geçen sezonu mağlubiyetsiz kapatmıştık, bu sezonda aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Beşiktaş ile oynayacağımız zorlu maç öncesinde onlardan çekinmiyoruz. Beşiktaş buradan puansız ayrılacak. ' ifadelerini kullanarak iddialı açıklamalarda bulundu.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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