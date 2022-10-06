Giresunspor cephesinden Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar!







Söylediği sözler herkesi şaşırttı







Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Giresunspor-Beşiktaş maçı öncesinde Karadeniz ekibinden gelen açıklamalar siyah beyazlı taraftarlardan tepki topladı.Giresunspor Asbaşkanı Ercan Ayhan, bu hafta oynayacakları zorlu Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı iddialı açıklamalarıyla birlikte gündeme bomba gibi düştü.Asbaşkan Ercan Ayhan, taraftarları önünde oynayacakları karşılaşma öncesinde ; ' Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynadığımız maçta Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etmeyi başarmıştık. Kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmada ise beraberlikle sahadan ayrıldık. Beşiktaş'a karşı geçen sezonu mağlubiyetsiz kapatmıştık, bu sezonda aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Beşiktaş ile oynayacağımız zorlu maç öncesinde onlardan çekinmiyoruz. Beşiktaş buradan puansız ayrılacak. ' ifadelerini kullanarak iddialı açıklamalarda bulundu.