Giresunspor eski Rizesporlu Umar Aminu ile imzaları atmak üzere! Giresun'un Aminu transferini açıklaması bekleniyor













Yasak kalkarsa Giresunspor'a imza atacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde yönetim transfer yasağının kaldırılması adına yoğun bir çaba sarf ediyor.Yeşil beyazlı ekipte Ocak ayındaki ara transfer dönemine yasağın kaldırılması için çalışmalar devam ederken yönetimin aynı zamanda Teknik Direktör Hakan Keleş ile de takıma yapılması planlanan takviyeler hakkında görüştüğü öğrenildi.Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede ise beklenmedik bir ismin transfer edilmesini istedi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'da bir süredir forma giyen ve geçtiğimiz haftalarda Rize ekibiyle yollarını ayıran Umar Aminu'nun transfer edilmesini istedi. Umar Aminu, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından kulüpsüz olarak bonservis ücretini elinde bulundururken, Giresunspor yönetiminin şimdiden tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Aminu ile prensip anlaşmasına varan Giresunspor yönetiminin ara transfer döneminde yasağını kaldırması durumunda imza attıracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.