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05 Eylül 2022 - 20:25

Giresunspor Faustin Senghor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'den 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaştığını duyurdu.

SPOR
05 Eylül 2022 - 20:25
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Giresunspor Faustin Senghor ile anlaştı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında oldukça verimli geçiren bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Editörü
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