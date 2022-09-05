Giresunspor Faustin Senghor ile anlaştı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında oldukça verimli geçiren bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.