Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında oldukça verimli geçiren bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
SPOR
05 Eylül 2022 - 20:54
Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Hollanda 2. Ligi ekibi Villem II'den merkez orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaştığını duyurdu.
SPOR
05 Eylül 2022 - 20:54
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