Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında oldukça verimli geçiren bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.