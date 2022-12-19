Giresunspor Kalecisi Onurcan Piri: Futbol’a forvet başladım

Giresunspor’ un başarılı kalecisi Onurcan Piri özel açıklamalarda bulundu. Antalya'daki çalışmalarıyla değerlendiren ve Süper Lig’ de şu anda 12. sırada bulunan karadeniz temsilcisinin kalecisi Onurcan Piri enteresan açıklamalarda bulundu. Futbola forvet olarak başladığını söyleyerek şaşırtıcı açıklamalar yapan kaleci, babasının da amatör takımlarda Giresun’da kalecilik yaptığını söyledi. Bir gün kendiliğimden, kaleci olmak isteyerek uyandım diyerek enteresan olayı aktardı. Babam da olmak istiyormuş ama o dönem ailevi bazı durumlardan ötürü bunu gerçekleştirememiş diyerek babasının hayallerini kendisinin tamamladığını söyledi. Futbolcu olarak idolleri olduğunu belirten Piri; Rüştü Reçber ve Oliver Kahn isimlerinin yerlerinin ayrı olduğunu söylerken, Kahn’ın kazanma arzusu, Rüştü Reçber’in kendine has yeteneklerinden pek çok şey öğrendim dedi.

