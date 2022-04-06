GÜNDEM
06 Nisan 2022 - 17:38
Güncelleme: 06 Nisan 2022 - 17:40

Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral

Bilişim ve e-ticaret alanlarında yaptığı girişimlerle sektör için umut vaat eden genç girişimci Burak Batuhan Saral organizasyonunu üstlendiği “2022 New Irresistible Voices” etkinliğiyle bilişim, yazılım, e-ticaret gibi alanlara ilgi duyan ve bu alanlarda girişimleri olan gençlerle; bu alanda yeni yatırım arayışı olan iş insanlarını buluşturdu.

GÜNDEM
06 Nisan 2022 - 17:38
Güncelleme: 06 Nisan 2022 - 17:40
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Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral
Bilişim ve e-ticaret alanlarında yaptığı girişimlerle sektör için umut vaat eden genç girişimci Burak Batuhan Saral organizasyonunu üstlendiği “2022 New Irresistible Voices” etkinliğiyle bilişim, yazılım, e-ticaret gibi alanlara ilgi duyan ve bu alanlarda girişimleri olan gençlerle; bu alanda yeni yatırım arayışı olan iş insanlarını buluşturdu. Birçok yeni fikrin sergilendiği organizasyonda başarılı olmuş girişim liderlerinin konuşmaları ve yol göstericiliği gençlere rehber olacak nitelikteydi.



Genç yaşına karşın böylesine mühim bir organizasyonu gerçekleştirmesini kutlayarak ve Türkiye’de e-ticaret ve bilişim konusundaki fikirlerini merak ederek mikrofonumuzu Burak Batuhan Saral’a uzattık.
“ Özellikle pandemiyle birlikte hayatlarımızın tam anlamıyla içine sızan e-ticaret bence artık tüm markalar için olmazsa olmaz bir konumda. Tüketicilerin, müşterilerin bağlılığını arttırmak için önemli bir araç. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çok güçlü bir online alışveriş kültürü oluşmuş durumda. Dolayısıyla talep böyle fazlayken bu alanda üretmek karşılıksız kalmıyor. Yaratıcı, işe yarar ve iyi düşünülmüş bir iş kesinlikle karşılık buluyor. Türkiye’de e-ticaret pazarının, 2025 yılının sonunda 638 milyar TL değere ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte bilişim sektöründe ileride olmak bir ülke için çok büyük bir prestij. Bizim de Türkiye için hayal ettiğimiz bu konuda birlik olarak ilerlemek. Bugün gerçekleşen organizasyonda siber güvenlik ve veri gizliliği, yapay zeka ve akıllı uç bilişim gibi konularda çalışmaları ve girişimleri olan genç arkadaşlar da aramızda. Umarım burada çalışmalarını anlatarak ilham olurlar ve ilham alırlar.”




Bir sonraki etkinlik tarihi ve yeri henüz belirlenmemiş olsa da bu alanlarla ilgili kariyer hedefi olan gençlerin muhakkak takip etmesi gereken bir organizasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önü açık ve giderek gelişen bu iki sektör Türkiye için umut vadedici. Hem ekonomi ve istihdama sağlayacağı katkılarla hem de ülke teknolojisine sağlayacağı katkılarla bu sektörler desteklenmeli ve azimli gençlerin önü açılmalıdır.
 
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