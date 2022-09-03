YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:40

Girmanaspor Yöneticileri Erdoğan'ı Ziyaret Etti

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor yöneticileri, Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan’ı ziyaret ederek, takımın atkısını hediye ettiler.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:40
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Girmanaspor Yöneticileri Erdoğan'ı Ziyaret Etti


Hekimhan Belediyesi Girmanaspor yöneticileri, Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan'ı ziyaret ederek, takımın atkısını hediye ettiler.


Geçtiğimiz sezon Amatör kümede mücadele ederek oldukça verimli geçiren sonuçlara imza atan Girmanaspor'da, kulüp yöneticileri amatör spora her an yardımda bulunan Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Reşat Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan'a takımla ilgili bilgiler veren kulüp yöneticileri, bu yıl hedeflerinin BAL Ligine yükselmek olduğunu söylediler.




Reşat Erdoğan'da, amatör spor kulüplerinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “ Kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için amatör sporu mutlaka desteklememiz lazım. Geçmiş yıllarda Malatya Büyükşehir Belediyesi amatör spora her şekilde desteği veriyordu. Ancak Bu dönemde hiçbir yardım yapılmadığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Oysa spor kulüplerimize yapılacak malzeme ve nakdi yardımlarla, çocuklarımızın ufkunu açabilir, onlara destek olabiliriz. Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak suretiyle tüm belediyeleri amatör spor kulüplerine destek olmaya davet ediyorum “ şeklinde konuştu.

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