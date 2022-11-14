Gizem Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Gizem Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

GİZEM KARACA BİYOGRAFİSİ





GİZEM KARACA HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzler arasında yer alan Gizem Karaca, yeteneği ile adından sıkça söz ettiriyor. Gizem Karaca'nın kim olduğu, nereli olduğu gibi pek çok konu araştırılıyor. İşte Gizem Karaca biyografisi…1992 yılının Temmuz ayında İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Karaca, 9 Temmuz doğumludur. Anne adı Münevver baba adı ise Cüneyt’tir. Anne tarafı Arnavut, baba tarafı ise Selanik olan güzel oyuncu küçük yaşlarda Amerika'ya taşınmıştır. İlkokul 1. ve 2. sınıfı Türkiye'de okuyan güzel oyuncu daha sonra eğitimine Amerika'da tamamladı.6 sene Amerika'da 2 senede Kanada'da okuyan Gizem Karaca, 13 kez okul değiştirdi. Gizem Karaca'nın Ailesi İstanbul'a dönme kararı alınca güzel oyuncu 14 yaşındayken İstanbul'a yerleştiler. Bu nedenle Gizem Karaca lise eğitimini Türkiye'de tamamladı. 2010 yılında ise İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başlayan Karaca, 2011 yılında ajans tarafından güzellik yarışmasına katılması istenince okulu dondurma kararı aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Gizem Karaca, yarışmada ikinci oldu.2012 yılında ekranlarda yer alan Eve Düşen Yıldırım dizisinde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Gizem Karaca, daha sonra Emir'in Yolu isimli dizide başrol oldu. 2013 yılında ise Amerika'ya dönüş yaparak oyunculuk üzerine eğitim aldı. Amerika'da yaşaması nedeniyle çok iyi İngilizcesi olan Gizem Karaca, ata binmeyi, dans etmeyi, yürüyüş yapmayı, tenis oynamayı ve resim yapmayı çok seviyor. Güzelliği ile dikkat çeken Gizem Karaca 170 boyunda ve 54 kilodur.2011-Muhteşem Yüzyıl 2012-Eve Düşen Yıldırım 2012-Emir’in Yolu 2013-Benim Hâla Umudum Var 2014-Güzel Köylü 2016-İstanbul Sokakları 2017-Vecihi (Film) 2018-İnsanlık Suçu 2018-Sosyetik Gelin (Film) 2020-Baraj 2022-Alparslan Büyük Selçuklu