Gizem Karaca Mısır'da dekoltesini konuşturdu! Güzel oyuncunun mini pozlarına beğeni yağmuru yağdı













Birçok dizi ve filmde gösteriği başarılı performans ile bilinen Gizem Karaca, en son TRT1 ekranlarında Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat verdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Karaca, Mısır'da yaptıı tatilden mini pozlarını takipçileriyle paylaştı. Yeni stiliyle dikkat çeken Karaca'nın o fotoğrafları çok beğenildi Gizem Karaca uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalırken bu defa yaptığı mini paylaşımlarıyla adını duyurdu. Mısır'da yaptığı tatilden yeni görüntüler paylaşan Karaca, pembe mini tulumuyla poz verdi. Karaca'nın o paylaşımına Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi ünlü isimler beğendi.İstanbul'dan taşınarak İzmir'in bir köyüne yerleşen Karaca, dijital platform üzerinde yayınlanacak olan 'Özür Dilerim' filminde ekranlarda olacağının duyurusunu yaptı. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Karaca, bir dönem Çağtaya Ulusoy ile aşk yaşamasıyla anılırken 2017 yılında ise Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu.