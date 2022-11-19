MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 19:42

Gizem Karaca Mısır'da dekoltesini konuşturdu! Güzel oyuncunun mini pozlarına beğeni yağmuru yağdı

Güzel oyuncu Gizem Karaca kısa önce yaptığı açıklamada İstanbul'u terk edip köye yerleştiğini belirtirken bu defa mini pembe tulumuyla verdiği pozlarla konuşuldu. Sırf dekoltesiyle beraber mini tulumuyla dikkat çeken Karaca, Mısır'da pozlarını verdi. İşte, Gizem Karaca'nın beğeni yağmuruna tutulan o pozları haberimizde

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 19:42
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Gizem Karaca Mısır'da dekoltesini konuşturdu! Güzel oyuncunun mini pozlarına beğeni yağmuru yağdı


Birçok dizi ve filmde gösteriği başarılı performans ile bilinen Gizem Karaca, en son TRT1 ekranlarında Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat verdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Karaca, Mısır'da yaptıı tatilden mini pozlarını takipçileriyle paylaştı. Yeni stiliyle dikkat çeken Karaca'nın o fotoğrafları çok beğenildi

Gizem Karaca uzun zamandır magazin gündeminden uzak kalırken bu defa yaptığı mini paylaşımlarıyla adını duyurdu. Mısır'da yaptığı tatilden yeni görüntüler paylaşan Karaca, pembe mini tulumuyla poz verdi. Karaca'nın o paylaşımına Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi ünlü isimler beğendi.



Gizem karaca mini pozu

İstanbul'dan taşınarak İzmir'in bir köyüne yerleşen Karaca, dijital platform üzerinde yayınlanacak olan 'Özür Dilerim' filminde ekranlarda olacağının duyurusunu yaptı. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Karaca, bir dönem Çağtaya Ulusoy ile aşk yaşamasıyla anılırken 2017 yılında ise Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu. 

gizem Karaca mini tulumu

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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