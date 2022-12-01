MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 13:06

Gizem Karaca'nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Terk ederek köye yerleştiğini açıklayan Gizem Karaca, minili de paylaşımlarıyla görenlerin aklını başından aldı. Sırt dekoltesi ve mini şortu sosyal medyayı salladı. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı…

MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 13:06
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Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu


Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya karakterine hayat veren güzel oyuncu Gizem Karaca, son paylaşımlarıyla herkesin aklını aldı. Mısır'a çıktığı tatilden kareler paylaşan güzel oyuncu iddialı stiliyle de herkesten tam not aldı. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı…

MİNİLİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Gizem Karaca mini şortlu paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Paylaşım Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi ünlü isimlerden de beğeni aldı. Hem sırt dekoltesi hem de pembe minisiyle sosyal medyanın gözdesi olan Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda İzmir'de bir köye taşındığını duyurdu. Dijital platform için çekilen Özür Dilerim filmiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu şimdilerde Mısır tatilinin tadını çıkarıyor.



Gizem Karaca Mini Şort

Bir dönem Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirdi. Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan Karaca, pembe mini şortu ve derin sırt dekoltesiyle kendisine hayran bıraktı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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