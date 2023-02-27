Gizli aşk ortaya çıkıyor: Ayça Ayşin Turan'ın adı Umut Evirgen ile anılıyor!













ÇİFT, GİZLİ GİZLİ BULUŞUYOR

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, 1 yıl boyunca meslektaşı Alp Navruz ile birlikteydi. Aralık 2022'de ilişkisini sonlandıran güzel oyuncu ayrılık sebebi olarak kendisi gibi oyuncu olan Navruz'un defalarca aldatmış olmasıydı.Ayça Ayşin Turan'ın adı bir süre de Murat Boz ile anılırken ancak iki taraf da "Biz arkadaşız" diyerek iddiaları yalanladı. 30 yaşındaki güzel, son haftalarda sürpriz bir isimle anıldı.Ayça Ayşin Turan, ortak bir arkadaşı aracılığı ile tanıdığı Umut Evirgen ile gizlice çıkmaya başladı. Şu anda birlikte olan iki kişi, ilişkilerinin açığa çıkmasın diye güzel bir oyuncunun evinde buluşmayı tercih ediyorlar.Sosyal medyanın da dikkatini çeken Ayça Ayşin Turan'ın şaşırtan yaklaşımı, Evirgen'in kabarık aşk kitabını anımsatıyor. Bu güne kadar adı bir çok ünlü isimle anılan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya aşkıyla gündeme gelmişti. Umut Evirgen'in adı, Sarıkaya'nın 9 ay önce ayrılmasından sonra birçok kişi tarafından anıldı, ancak ünlü işletme sahibi bu söylentileri yalanladı ve adının 'çapkın' olarak anılmasının kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.