



















FOTOĞRAFTAKİ GİZLİ ŞAPKAYI BUL!

Gizli şapkayı bulmak için 7 saniyeniz var! Bulanların IQ'su 155 üzeri çıkıyor: Zekanızı hemen ölçün. Yine bir zeka ölçen test uygulaması. Optik illüzyon testleri insanların zekasını ölçmek için kullanılan test uygulamalarının başında geliyor.Kişilerin yaratıcılıklarını, görsel zekalarını ve IQ'larını ölçen bu testler son dönemin en popüler uygulamalarından biri. Testlerde bir adet fotoğrafın içine gizlenmiş nesne, obje ve canlıyı bulmamız isteniyor. Sırada yine herkesin merak çözmeye çalıştığı bir test uygulaması var. Fotoğraftaki gizli şapkayı bulacaksınız. Şapkayı bulanın IQ'su 150 kabul ediliyor. Peki siz şapkayı bulabilecek misiniz? Ne kadar zekisiniz? İşte gündem olan o fotoğraf ve detaylar....Bu fotoğrafta gizlenmiş gizli şapkayı bul! Bu testler genellikle kişinin bilişsel yeteneklerini ve kabiliyetlerini çözmek, analitik düşünceme becerilerini test etmek için yapılıyor. Bulmaca testleri olarak da geçen bu testler sayesinde kişinin ne kadar zeki, problem çözebilme ve muhakeme yeteneğinin ne kadar gelişmiş olduğu ölçülüyor. Buradaki testte de benzer bir uygulama var. Cevabı bulamasanız da üzülmeyin. Zira bu testler kişiyi test etmenin yanında zekasını da artıran geliştiren test uygulamalarıdır. Hazırsanız başlayın. Tam 8 saniyeniz var. 8 saniye içinde fotoğrafta çalılıklar, bulut ve çadırın arasında gizlenmiş şapkayı bulmanız gerekmektedir. Doğru cevabı paylaşıyoruz. Ay ve yıldızlar dikkatinizi dağıtmasın. 8 saniyede gizlenmiş şapkayı bulabilmek ancak çok büyük zekaya sahip, yüksek IQ'deki kişilerin yapabileceği bir işlemdir. Cevap için aşağı inin.