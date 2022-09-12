EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:47

GLAFRI'nin küresel başkanı üçüncü kez Göksal Güngör oldu

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 2018 yılından bu yana yürüttüğü Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnisiyatifi (GLAFRI) Küresel Başkanlığı görevine bu sene yeniden seçildi.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:47
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GLAFRI’nin küresel başkanı üçüncü kez Göksal Güngör oldu


Bu sene 8 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnisiyatifi (GLAFRI) Genel Kurulu'nda, Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör üçüncü kez küresel başkanlığa seçildi. GLAFRI'nin 2018 yılında küresel başkanı olan Güngör, 2019 yılında Dubai'de gerçekleştirilen genel kurulda da başkan seçilerek GLAFRI'ye ikinci kez başkanlık eden ilk isim olmuştu.

Tüm kıtalarda operasyonları bulunan ve 50'nin üzerinde üyesiyle dünya folyo üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasını temsil eden GLAFRI, küresel folyo pazarının gelişimini desteklemek amacıyla sektördeki sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine ediyor.



Sektörün gelişimi adına sorumluluk almaya devam edeceğiz”

Dünya folyo üretiminin yarısından fazlasını temsil eden üretim şirketlerinden oluşan GLAFRI'ye bir Türk şirketi olarak başkanlık etmekten duyduğu memnuniyeti söz eden Göksal Güngör, “Assan Alüminyum olarak 360 bin tona ulaşan kurulu kapasitemiz ve yıllık 130 bin tona erişen alüminyum folyo üretim kapasitemiz ile ülkemizde sektörün lideri, Avrupa'da ise en büyük iki üreticiden biri konumundayız. Bu konum sadece şirketimizin değil, sektörümüzün gelişimi için çalışma sorumluluğu veriyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi dünyamızın geleceği için önem taşıyan alanlarda şirketimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile oluşturduğumuz ekosistem içinde önemli çalışmalara imza atıyoruz. Diğer yandan 2 dönemdir başkanlık görevini yürüttüğüm GLAFRI çatısı altında da sektörümüze katkı sunuyoruz. Üçüncü dönemde de sektörün gelişimi adına sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu küresel platformda Assan Alüminyum'u ve ülkemizi temsil etmekten memnuniyet duyuyorum” diye açıklama yaptı.

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