SAĞLIK
22 Şubat 2023 - 13:00

Göbeğinden şikayetçi olanlara mucizevi formül! Bunu yiyende kilodan yağdan eser kalmıyor

Göbeğiyle başı dertte olanlara inanılmaz formül geldi. Kilo problemi birçok insanın savaştığı durumlardan birisi haline gelirken bu besin sayesinde yağlar günden güne eriyor. İşte, karın ve basen yağlarını yakan o formül haberimizde.

SAĞLIK
22 Şubat 2023 - 13:00
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Göbeğinden şikayetçi olanlara mucizevi formül! Bunu yiyende kilodan yağdan eser kalmıyor


İğne ipliğe çeviren formül kısa sürede etkisini gösteriyor. Bu besin sayesinde ne karın ne de basen kalıyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda günde 5 adet badem tüketiminin kalori yakımını hızlandırdığı gibi kilo vermeye de yardımcı oluyor.

bademin faydaları

BADEM TÜKETİMİNİN SIRRI AÇIKLANDI



Kanapolis'teki Appalachian Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanlarının bulgularına bakıldığında badem yemek, egzersizin yağ yakıcı etkisinin olduğu belirlendi. Araştırmalara göre 57 gram badem yiyen katılımcıların egzersizlerinden sonra kanlarında faydalı yağların artış gösterdiği bilgisine varıldı. Bunun yanı sıra katılımcılardan 30 saniye boyunca bisiklet sürmeleri ve egzersiz yapmaları istenirken devamında 50 metre koşu testi, dikey sıçramalar press ve bacak sırt kuvvetlendirilmesi için egzersizler gerçekleşti. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ise egzersiz sonrasında badem tüketimi sayesinde daha az yorgunluk ve ağrı hissedildiği bulgusuna varıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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