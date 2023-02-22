Göbeğinden şikayetçi olanlara mucizevi formül! Bunu yiyende kilodan yağdan eser kalmıyor







BADEM TÜKETİMİNİN SIRRI AÇIKLANDI







İğne ipliğe çeviren formül kısa sürede etkisini gösteriyor. Bu besin sayesinde ne karın ne de basen kalıyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda günde 5 adet badem tüketiminin kalori yakımını hızlandırdığı gibi kilo vermeye de yardımcı oluyor.Kanapolis'teki Appalachian Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanlarının bulgularına bakıldığında badem yemek, egzersizin yağ yakıcı etkisinin olduğu belirlendi. Araştırmalara göre 57 gram badem yiyen katılımcıların egzersizlerinden sonra kanlarında faydalı yağların artış gösterdiği bilgisine varıldı. Bunun yanı sıra katılımcılardan 30 saniye boyunca bisiklet sürmeleri ve egzersiz yapmaları istenirken devamında 50 metre koşu testi, dikey sıçramalar press ve bacak sırt kuvvetlendirilmesi için egzersizler gerçekleşti. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ise egzersiz sonrasında badem tüketimi sayesinde daha az yorgunluk ve ağrı hissedildiği bulgusuna varıldı.