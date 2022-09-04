SPOR
04 Eylül 2022 - 22:33

Göç: 'Son saniye bu seviyede oyunu tutmalıydık'

A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, uzatma dakikalarında yedikleri golden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

SPOR
04 Eylül 2022 - 22:33
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Göç: 'Son saniye bu seviyede oyunu tutmalıydık'


Süper Lig'in 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, mücadele sonrası basın mensuplarına bilgi verdi.

Göç, daha soğukkanlı olarak futbolun gereğini yapmaları gerektiğini belirterek, “Öncelikle tabii çok üzgünüz. Elimize kadar gelmiş maçta uzatmaların uzatmasında da gol yedik. Bu seviyedeki oyuncuların daha soğukkanlı olup sizlerin de bildiği gibi artık orada futbolun gereğini yaparak o maçı bitirmemiz lazımdı. Bunu yapamadık. Ama daha öncesinde ilk yarı özellikle kaçan gollerimiz var. Güzel bir maç oldu. Çok çok üzgünüz. Futbol adına çok şey vardı, keyif vardı. Ama orada son dakika son saniye bu seviye de daha oyunu tutmalıydık diyorum. Oyunun geneline baktığımız zaman hakikaten çok keyifli bir oyun. Üstüne oynadığımız bir oyun. Çünkü hafta içerisinde rakibimizin neler yapabileceğini bildiğimiz için daha farklı hazırlandık. Gerek baskıda, gerek rakibimizin arkaya boşluk bulup uzun top atacağını hep önlemlerimizi aldık ve öyle de oldu. Oyuncu tercihleri de öyle oldu rakibimizin. Bir önceki hafta gibi değil. Oyun planlarımız tuttu ancak belirli bir müddet artık uzatma oynandığı zaman oyun planı kalmıyor. Bir de hiç beklemediğimiz 2 oyuncu değişikliği oldu. Farklı düşüncelerimiz vardı çünkü oyunu değiştirme gidişatına göre hedeflerimiz farklıydı. Ama Kamil Ahmet'in beklenmedik rahatsızlığı sakatlığı, daha sonrası Onur'un bizi daha farklı tercihlere yönlendirdi. Tabi o da belki bir eksiktir. Planlarımızı bozdu. Olacak bunlar. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak farklı şeyler konuşacaktık” dedi.



Göç ayrıca Montella'nın kendilerine küfür ettiğini, kulübedeki bazı kişilerin oyunculara yumruk attığını belirterek:

“Bunun haricinde müsaade ederseniz saha dışından bir şey söyleyeyim. Bizler teknik adamız sizler de bu işin içindesiniz. İtalyan arkadaşımız meslektaşımız başladığından itibaren hakikaten tercümanımız çünkü bize iletiyor küfürlü konuşmalar, sataşmalar. Orada bir tane arkadaşımız sportif direktör mü bilemiyorum. Oyuncumuza yumruk atmalar. Yani bunlar hiç yakışıksız şeyler. Biz sahada kalacağız. Biz sahada kalacağız. Oyuncu sahada kalacak. Çok üzüldüm ben. Teknik adamsın, İtalya'dan gelmişsin. Sana bir ton bütçe ayrılmış. Sen belki de bizim gençlerimize örnek olacaksın. Biz örnek olmalıyız. Şartlar her halükarda. Bu işte çünkü var. Bize küfür de edecekler. Ama biz soğukkanlı kalacağız ki sahadakiler soğukkanlı kalsın. Bundan dolayı çok üzüldüm. Meslektaşım adına üzüldüm. Keyifli maçtı. Oyunumuzun üzerine koyarak gidiyoruz ancak bugün kazanmalıydık. Kazandığımız zaman farklı yerlere geleceğimizi biliyorduk. O özgüvenimiz artacaktı. Üzgünüz taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Cenk Tosun: 'Belki adımı atmasam tekme Salih’e gelecekti'
Cenk Tosun: 'Belki adımı atmasam tekme Salih’e gelecekti'
Valerien Ismael: 'Zor bir takıma karşı aldığımız iyi bir galibiyetten dolayı mutluyuz'
Valerien Ismael: 'Zor bir takıma karşı aldığımız iyi bir galibiyetten dolayı mutluyuz'
Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı
Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı
Son Haberler
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa...
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'