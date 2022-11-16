'Gök girsin kızıl çıksın' ne demek?

Onbinlerce yıllık Türk tarihi şüphesiz sadece kendi tarihimiz için değil Dünya tarihini anlayabilmek ve yorumlayabilmek açısından da önemli. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu toplum tarihindeki gelenekler, deyişler ve adetler de bir o kadar zengin. Her geçen gün kültürümüz hakkında keşfettiğimiz yeni bir kavram olurken özellikle televizyonlarda gerçekleştirilen tarih temalı dizi ve yapımlarda bu alandaki ilginin artışında kilit bir rol yonuyor. Peki Türk tarihinde oldukça önemli bir anlam ifade eden 'Gök girsin kızıl çıksın' ne demektir? Bu sözü öğrenen pek çok kişi arama motorlarında anlamını araştırmaya başladı bile.Ne anlama gelir? Türk tarihine göz attığımızda günümüzde kadar derin anlam taşıyan pek çok söz ve deyime rastlamak mümkün. 'Gök girsin kızıl çıksın' sözü ise Türk topluluk ve kavimlerde anlamını koruyarak bugüne dek gelmeyi başarmış bir deyim olarak karşımıza çıkıyor. Eski Türk toplumlarından bu yana askerlik ve vatanı korumak her şeyden önce gelen bir kavram olarak göze çarpmaktadır. Vatan sevgisinin bu denli mühim olduğu bir kültürde söylenen sözlerin de bu yönde anlamlar taşıması kaçınılmaz. 'Gök girsin kızıl çıksın' Türk tarihinin önemli yeminleri arasında gösterilmektedir. Çelik hazırlandıktan sonra su ile soğutulur ve mavi bir renk alır. Kızıl ise bilindiği üzere kanın rengidir. Türklerde silah üzerine yemin etmeni başladığı sözlerden birisi de bu sözdür. Kılıç kabzası tutularak bu söz söylendiğinde eğer sözümü tutmazsam elimde tuttuğum bu kılıç bedenime gök gibi girsin, kanıma bulandıktan sonra çıksın anlamına gelir.