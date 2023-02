Gökbilimcilerden müthiş keşif: Güneş yüzeyinden 'kalp atışı' sinyal, duyuldu!

GÜNEŞTEN GELEN KALP ATIŞLARI

Güneş atmosferindeki bir patlamadan geldiği sanılan sinyal, kalp atışına benzer bir düzende tekrar ediyor. Bilim adamları, bu tür tekrarlayan radyo sinyallerinin meydana geldiği koşulları uzun süredir tartışıyorlar. Bu sinyallerin üretildiği kesin süreçler henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Fakat keşfe ilişkin yapılan değerlendirmeler bilim insanlarının en azından Güneş'in yüzeyindeki "karmaşayı" anlamalarına yardımcı olabilir.Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Sijie Yu, Independent Türkçe haberine göre bulguları "beklenmedik" olarak nitelendirdi.Bu kalp atışı modeli, çok şiddetli güneş patlamaları sırasında enerjinin güneş atmosferinde nasıl salındığını ve dağıldığını anlamak için önemlidir. Gökbilimciler, kalp atışlarına benzeyen bu tür radyo sinyallerini "yarım dönemli darbeler" olarak adlandırırlar.Bilim adamları daha öncesinde Güneş tarafından gelen yarı periyodik darbeler saptamışlardı. Ancak yeni çalışmada ikinci bir sinyalin keşfi gökbilimciler tarafından yeni ve beklenmedikti. Sinyal, ABD, Kaliforniya'daki Owens Valley Solar Array Gözlemevi'ndeki bir radyo teleskopu tarafından kaydedildi. Teleskoptan gelen verileri incelemeye alan araştırmacılar, sinyalin her 10 ila 20 saniyede bir atımlar şeklinde tekrar ettiğini buldular.Yıldızlarda meydana gelen patlamalar dört sınıfa ayrılır. Arka plan seviyesinde A sınıfı bir patlamayı B, C, M ve şeklinde en büyük patlama şeklinde tanımlanan X sınıfı izler. Richter ölçeği gibi, her harf bir önceki harften on kat daha güçlüdür. Bu kapsamda M sınıfı bir patlama, C sınıfı bir patlamadan 10 kat daha gürültülüdür.