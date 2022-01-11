GÜNDEM
11 Ocak 2022 - 21:01
Güncelleme: 11 Ocak 2022 - 21:01

Gökçeada ve Bozcaada'da sefer iptali kararı!

GÜNDEM
11 Ocak 2022 - 21:01
Güncelleme: 11 Ocak 2022 - 21:01
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Gökçeada ve Bozcaada'da sefer iptali kararı!
Meteoroloji'den elde edilen veriler sonrası Çanakkale'de etkili olacak olan fırtına feribot seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Yapılan açıklamada ise Gökçeada ve Bozcaada hatları arasında 13 Ocak Çarşamba günü tüm feribot seferlerinin iptal edilerek yapılmayacağı bildirildi.







Çanakkale Boğazı ile adaların arasında ulaşımdan sorumlu GESTAŞ AŞ'den yapılan yazılı açıklamada Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatları arasında 1 günlüğüne seferlerin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.


Açıklamada ayrıca, boğaz hattında planlanan diğer seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmadığı da aktarıldı.

 
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