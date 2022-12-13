MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 16:38

Gökhan Alkan'ın dolandırıcılık hikayesi

Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ev tutmak isterken dolandırıldı…

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 16:38
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Gökhan Alkan’ın dolandırıcılık hikayesi


Yakın zamanda kendisi gibi oyuncu meslektaşı Nesrin Cavadzade ile ilişkisini bitiren Gökhan Alkan şimdilerde yaşadığı dolandırıcılıkla gündemde. Bir süre önce ev arayışına giren yakışıklı oyuncu internet üzerinden beğendiği bir ev için harekete geçti. Evi çok beğenen oyuncu henüz evi görmemişken emlakçıya komisyon gönderdi. Daha sonra evi görmek için giden yakışıklı oyuncu aslında evin boş olmadığını para gönderdiği kişininde emlakçı olmadığını öğrendi. Gökhan Alkan

Ben değilim



Dolandırıcılık maduru Gökhan Alkan suç duyurusunda bulundu. Şahıs tespit edildi. Ancak şahıs savcılıkta verdiği ifade de dolandıranın kendisi olmadığı cüzdanını kaybettiği ve adına dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında şahsın daha önceden de dolandırıcılık suçlarından dosyaları olduğu öğrenildi. Şikayetçi olan Gökhan Alkan savcılığa giderek yaşadığı dolandırıcılık hakkında ifade verdi. Gökhan Alkan

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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