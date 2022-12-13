Gökhan Alkan’ın dolandırıcılık hikayesi













Yakın zamanda kendisi gibi oyuncu meslektaşı Nesrin Cavadzade ile ilişkisini bitiren Gökhan Alkan şimdilerde yaşadığı dolandırıcılıkla gündemde. Bir süre önce ev arayışına giren yakışıklı oyuncu internet üzerinden beğendiği bir ev için harekete geçti. Evi çok beğenen oyuncu henüz evi görmemişken emlakçıya komisyon gönderdi. Daha sonra evi görmek için giden yakışıklı oyuncu aslında evin boş olmadığını para gönderdiği kişininde emlakçı olmadığını öğrendi.Dolandırıcılık maduru Gökhan Alkan suç duyurusunda bulundu. Şahıs tespit edildi. Ancak şahıs savcılıkta verdiği ifade de dolandıranın kendisi olmadığı cüzdanını kaybettiği ve adına dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında şahsın daha önceden de dolandırıcılık suçlarından dosyaları olduğu öğrenildi. Şikayetçi olan Gökhan Alkan savcılığa giderek yaşadığı dolandırıcılık hakkında ifade verdi.