Gökhan Gönül kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Gönül biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Gökhan Gönül’ün kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR? Gökhan Gönül 7 Ocak 1985'te Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı. Erken yaşta banliyölerde top oynamaya başladı. Kardeşleri onu Bursa'ya götürdü. Yolspor seçmelere katıldı ve kısa boyuna rağmen kaleci seçildi. Kaleci olmak isteyen çok olunca hoca onu kaleden alıp oyuna eklemiş. Oyunda kaleciden çok daha iyi olduğunu gören hocası artık kalede yer almasını istemedi. Hocası Mehmet Kirazoğlu, sadece düzenli eğitimle ilgilenmekle kalmıyor, onda yetenek gördüğü için özel olarak ilgileniyordu. Buna rağmen teknik direktör onu 25-30 yaşındaki futbolcularla aynı takımda oynattı. Genç takımında forma giyerek orta sahada ve A takımında forvet pozisyonunda görev yaptı. İyi bir jokerdi, nereye atanırsa atansın, her yerde rahatça oynayabilirdi. Bursaspor maçında libero oynadı, ancak kendisi 3 gol attı. Birçok takımdan transfer teklifleri gelmeye başladı. 2002 yılında Gökhan, Gençlerbirliği'nin yolunu tutu. Toplamda 20 maçta oynama fırsatı buldu. 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği'ni ikinci takımı Oftaş'a kiraladı. 27 maçta 50 gol attı ve şampiyonluk yaşadı. 2005 yılında Gençlerbirliği'ne döndü, ancak yeniden Oftaş'a kiralandı 21 maça çıkıp 4 gol kaydetti. 2005-2006 futbol sezonunda Gençlerbirliği'ne döndü ve forma şansı buldu. O dönem takımın başında olan Ziya Doğan, kendisine güvendiğini açıklayarak sahaya taşıdı. İlk maçını oynadı. Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve sakatlık yaşadı. Yine Oftaş'a gitti ve orada şampiyonluğu kazandı. Gençlerbirliği formasıyla 28 süper lig maçına çıktı ve 4 gol kaydetti. 2007-2008'de Fenerbahçe'ye imza attı. Fenerbahçe ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. O dönem Fenerbahçe'yi yöneten Zico Gökhan'ın yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu ifade etti. 2 Ekim 2007'de CSKA Moskova'ya karşı 60. Dakikada Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. İlk golünü Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a attı. Etkileyici performansları ona Goal dergisinde En İyi 15 Defans Oyuncusu listesinde bir yer kazandı. 2016 sezonundan itibaren Beşiktaş takımına eklenen isim, Beşiktaş'ın en iyi transferlerinden biri oldu. Gökhan Gönül 2018 yılı itibari ile başarılı kariyerine devam etmekte ve halen Beşiktaş forması giymektedir. Takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi ve her yerde oynayabilme yeteneğine sahip. Pek çok hayran tarafından sevilen isimler arasında yer alıyor. Gökhan Gönül uzun süredir milli takım forması giydi. 17 Kasım 2007 tarihinde ilk kez milli takım formasını giydi ve asist yaptı. İlk golünü 29 Mart 2011 tarihinde Avusturya'ya karşı oynanan maçta Türk milli takımı formasıyla attı. Milli takımımız bu maçı 2-0 kazandı. Aktif olarak futbola devam eden tecrübeli oyuncu Çaykur Rizespor’da fora giymektedir.