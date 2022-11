Gökhan Güney kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Güney biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

GÖKHAN GÜNEY HANGİ YAPIMLARDA YER ALDI?





GÖKHAN GÜNEY HANGİ ALBÜMLERİ ÇIKARDI?

Gökhan Güney hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü sanatçının hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Gökhan Güney hakkında merak edilen tüm detaylar…1954 doğumlu olan Gökhan Güney, Hatay'da dünyaya geldi. Reyhanlı doğumlu olan Gökhan Güney, Arap kökenlidir. 7 kardeşi bulunan Güney, evin en küçüğüdür. Çocukluğu Reyhanlı'da geçen Gökhan Güney, bir 1960 1967 İstanbul Üniversitesi’nde okuyan abisini görmeye gitmiştir. Daha sonra burada konfeksiyon işine girerek çalışma hayatına başlangıç yapan Gökhan Güney, askerliğine kadar bu işte çalıştı. Askerlik için Urfa'ya giden Gökhan Güney vatani görevinin ardından tekrar İstanbul'a döndü. Daha sonra evlenen Gökhan Güney'in üç çocuğu bulunmaktadır. İş hayatı ile birlikte müzik sektöründe önemli çalışmalar yapan Gökhan Güney, Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde eğitim aldı.1979 yılına geldiğimizde ise ilk albümü piyasada yer aldı. Garibin Çilesi isimli albümü ile kariyer basamaklarını bir bir tırmanan ünlü sanatçı albüm çalışmaları ile birlikte sinema sektörüne de yöneldi.Birçok sinema filminde rol alan Gökhan Güney, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan, Bahar Öztan gibi isimlerle başrol oynadı. Albümleri milyonlara satarken Türkiye'deki önemli arabesk sanatçıları arasında yer almaktadır.1979yılında Garibin Çilesi Ölünce Biter 1980 yılında Vurun Beni Öldürün Sevgi Dünyası 1981 yılında Günah Defteri 1982 yılında Talih Kuşu, Gözüm Gibi Sevdim, Hülyam, Can Yoldaşım, Sızı. 1983 yılında Adası. 1984yılındaÇaresizim. 1985 yılında Candan Sevmeli, Unutamadım, Sensizliğe Alışacağım, Ayrılık Acısı, Melek Yüzlüm. 1986 yılında Namus Sözü, Hırsız, Gün Akşam Oldu, Sevdan Öldürdü Beni, Seni Sevmeyen Ölsün. 1987 yılında Sevdim Seni, Tutsak (1987), Gözlerin Sevda Senin. 1988 yılında Tanrı Seni Korusun, Sana Can Dayanmaz, Ayrı Dünyalar. 1991 yılında Bir Umut Uğruna. 1993 yılında Bizim Mahalle. 1994 yılında Tomurcuk. 1995 yılında Polis Dosyası, Düğüm. 2000 yılında Özlem1987 yılında Garibin Çilesi Ölünce Biter, Vurun Beni Öldürün. 1988 yılında Sana Can dayanmaz 1990 yılında Nazar Değmesin 1993 yılında Güneş Yeniden Doğuyor. 1994 yılında Nazlı Nazlı. 1996 yılında Kahrolası Gururum. 1998 yılında Klasikler. 1999 yılında Benim Sevdam. 2002 yılında Eski Zaman Anılarım. 2005 yılında Yinemi Sen.