Gökhan Güney kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Güney biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Gökhan Güney hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü sanatçının hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Gökhan Güney hakkında merak edilen tüm detaylar…
1979 yılına geldiğimizde ise ilk albümü piyasada yer aldı. Garibin Çilesi isimli albümü ile kariyer basamaklarını bir bir tırmanan ünlü sanatçı albüm çalışmaları ile birlikte sinema sektörüne de yöneldi.Birçok sinema filminde rol alan Gökhan Güney, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan, Bahar Öztan gibi isimlerle başrol oynadı. Albümleri milyonlara satarken Türkiye'deki önemli arabesk sanatçıları arasında yer almaktadır.
GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?1954 doğumlu olan Gökhan Güney, Hatay'da dünyaya geldi. Reyhanlı doğumlu olan Gökhan Güney, Arap kökenlidir. 7 kardeşi bulunan Güney, evin en küçüğüdür. Çocukluğu Reyhanlı'da geçen Gökhan Güney, bir 1960 1967 İstanbul Üniversitesi’nde okuyan abisini görmeye gitmiştir. Daha sonra burada konfeksiyon işine girerek çalışma hayatına başlangıç yapan Gökhan Güney, askerliğine kadar bu işte çalıştı. Askerlik için Urfa'ya giden Gökhan Güney vatani görevinin ardından tekrar İstanbul'a döndü. Daha sonra evlenen Gökhan Güney'in üç çocuğu bulunmaktadır. İş hayatı ile birlikte müzik sektöründe önemli çalışmalar yapan Gökhan Güney, Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde eğitim aldı.
1979 yılına geldiğimizde ise ilk albümü piyasada yer aldı. Garibin Çilesi isimli albümü ile kariyer basamaklarını bir bir tırmanan ünlü sanatçı albüm çalışmaları ile birlikte sinema sektörüne de yöneldi.Birçok sinema filminde rol alan Gökhan Güney, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan, Bahar Öztan gibi isimlerle başrol oynadı. Albümleri milyonlara satarken Türkiye'deki önemli arabesk sanatçıları arasında yer almaktadır.