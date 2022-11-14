Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 14:01

Gökhan Güney kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Güney biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Arabesk Müziği’nin önemli isimleri arasında yer alan Gökhan Güney’in kim olduğu, nereli olduğu araştırılıyor. İşte Gökhan Güney hakkında merak edilenler…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 14:01
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gökhan Güney kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Güney biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gökhan Güney hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü sanatçının hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Gökhan Güney hakkında merak edilen tüm detaylar…

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

1954 doğumlu olan Gökhan Güney, Hatay'da dünyaya geldi. Reyhanlı doğumlu olan Gökhan Güney, Arap kökenlidir. 7 kardeşi bulunan Güney, evin en küçüğüdür. Çocukluğu Reyhanlı'da geçen Gökhan Güney, bir 1960 1967 İstanbul Üniversitesi’nde okuyan abisini görmeye gitmiştir. Daha sonra burada konfeksiyon işine girerek çalışma hayatına başlangıç yapan Gökhan Güney, askerliğine kadar bu işte çalıştı. Askerlik için Urfa'ya giden Gökhan Güney vatani görevinin ardından tekrar İstanbul'a döndü. Daha sonra evlenen Gökhan Güney'in üç çocuğu bulunmaktadır. İş hayatı ile birlikte müzik sektöründe önemli çalışmalar yapan Gökhan Güney, Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde eğitim aldı.

Gökhan Güney Kimdir

1979 yılına geldiğimizde ise ilk albümü piyasada yer aldı. Garibin Çilesi isimli albümü ile kariyer basamaklarını bir bir tırmanan ünlü sanatçı albüm çalışmaları ile birlikte sinema sektörüne de yöneldi.Birçok sinema filminde rol alan Gökhan Güney, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan, Bahar Öztan gibi isimlerle başrol oynadı. Albümleri milyonlara satarken Türkiye'deki önemli arabesk sanatçıları arasında yer almaktadır.

GÖKHAN GÜNEY HANGİ YAPIMLARDA YER ALDI?

1979yılında Garibin Çilesi Ölünce Biter

1980 yılında Vurun Beni Öldürün Sevgi Dünyası

1981 yılında Günah Defteri

1982 yılında Talih Kuşu, Gözüm Gibi Sevdim, Hülyam, Can Yoldaşım, Sızı.

1983 yılında Adası.

1984yılındaÇaresizim.

1985 yılında Candan Sevmeli, Unutamadım, Sensizliğe Alışacağım, Ayrılık Acısı, Melek Yüzlüm.

1986 yılında Namus Sözü, Hırsız, Gün Akşam Oldu, Sevdan Öldürdü Beni, Seni Sevmeyen Ölsün.

1987 yılında Sevdim Seni, Tutsak (1987), Gözlerin Sevda Senin.

1988 yılında Tanrı Seni Korusun, Sana Can Dayanmaz, Ayrı Dünyalar.

1991 yılında Bir Umut Uğruna.

1993 yılında Bizim Mahalle.

1994 yılında Tomurcuk.

1995 yılında Polis Dosyası, Düğüm.

2000 yılında Özlem

Gökhan Güney

GÖKHAN GÜNEY HANGİ ALBÜMLERİ ÇIKARDI?

1987 yılında Garibin Çilesi Ölünce Biter, Vurun Beni Öldürün.

1988 yılında Sana Can dayanmaz

1990 yılında Nazar Değmesin

1993 yılında Güneş Yeniden Doğuyor.

1994 yılında Nazlı Nazlı.

1996 yılında Kahrolası Gururum.

1998 yılında Klasikler.

1999 yılında Benim Sevdam.

2002 yılında Eski Zaman Anılarım.

2005 yılında Yinemi Sen.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Ali Sunal kimdir, nereli, yaşı kaç? Ali Sunal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ali Sunal kimdir, nereli, yaşı kaç? Ali Sunal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hakan Peker kimdir, nereli, yaşı kaç? Hakan Peker biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hakan Peker kimdir, nereli, yaşı kaç? Hakan Peker biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Son Haberler
Ali Sunal kimdir, nereli, yaşı kaç? Ali Sunal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ali Sunal kimdir, nereli, yaşı kaç? Ali Sunal biyografisi, hayatı...
Hakan Peker kimdir, nereli, yaşı kaç? Hakan Peker biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hakan Peker kimdir, nereli, yaşı kaç? Hakan Peker biyografisi, hayatı...
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aylin Yardımcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Aylin Yardımcı biyografisi,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın...
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuncay Tuncel kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuncay Tuncel biyografisi,...
FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti! Dev kripto aylar sonra 16 bin doların altını gördü
FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti! Dev kripto aylar sonra 16 bin doların...
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Mehmet Ekici kimdir, nereli, yaşı kaç? Mehmet Ekici biyografisi, hayatı...
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı...
Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sedef Avcı kimdir, nereli, yaşı kaç? Sedef Avcı biyografisi, hayatı...
Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Kılıç kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Kılıç biyografisi,...
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı
ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek...
Esra Ceyhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Esra Ceyhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Esra Ceyhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Esra Ceyhan biyografisi, hayatı...
Trabzonspor Makedon futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. Erdal Rakip'in Ocak ayında imza atması bekleniyor
Trabzonspor Makedon futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. Erdal Rakip'in...
Bihter Delüv kimdir, nereli, yaşı kaç? Bihter Delüv biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bihter Delüv kimdir, nereli, yaşı kaç? Bihter Delüv biyografisi,...
Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrılabilir. El İttifak Djaniny için teklif yapmaya hazırlanıyor
Trabzonspor'da Djaniny takımdan ayrılabilir. El İttifak Djaniny için...