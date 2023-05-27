Gökhan Özen adeta zamana meydan okuyor! Kalp krizi geçiren şarkıcının son halini görenler tanıyamadı! Kimse 43 yaşında olduğuna inanmadı













GÖKHAN ÖZEN'İN SON HALİ





Gökhan Özen, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor! İki kız babası olan ve geçtiğimiz Aralık ayında kalp krizi geçiren Gökhan Özen'in, yaşına rağmen nasıl genç ve dinamik göründüğü sosyal medyanın gündemine oturdu. Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı olan 43 yaşındaki Özen'i görenler, "Zaman ters işliyor" gibi yorumlar yapıyor. Gökhan Özen, 2000'li yılların altın çocuklarından biri olarak tanınıyor. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi hit şarkılarıyla gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.Özellikle Jet-Ski'ye binip ortadan kaybolması, magazin dünyasında uzun süre konuşulan olaylardan biri olmuştu. Los Angeles'taki evinde geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelen Gökhan Özen'in son hali merak konusu oldu. 43 yaşındaki sanatçının yaşına göre ne kadar genç ve enerjik göründüğü herkesin dikkatini çekiyor.Geçmiş yıllarda kızlarının annesiyle sorunlar yaşayan Gökhan Özen, "Los Angeles'ta 6 yıl boyunca yaşadığım süre içinde her yıl 3-5 kez ülkeme gitme şansı buldum. Ancak geçen sene hiç gitmedim. Bu 6 yıllık süreçte işim, gücüm ve tüm yaşantımın yarıda kesilip ülkeme koşma sebebim kızlarımdı" şeklinde konuşmuştu. Spor yaparak formunu koruyan Gökhan Özen, projeleri için yurt dışında çalışmalarına devam ediyor.