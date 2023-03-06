SPOR
06 Mart 2023 - 16:03

Gökhan Töre'den sürpriz imza! Süper Lig'de yeni kulübü belli oldu

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken sürpriz bir imza geldi. Adana Demirspor’dan ayrılan tecrübeli futbolcu Gökhan Töre’nin yeni takımı belli oldu.

SPOR
06 Mart 2023 - 16:03
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Gökhan Töre’den sürpriz imza! Süper Lig’de yeni kulübü belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’deki ara transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile olan sözleşmesini fesheden Gökhan Töre beklenmedik bir imza attı.

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre, transferin kapanmasına oldukça kısa bir süre kalmışken, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile sözleşme imzaladı.



gökhan töre ankaragücü'ne imza attı

Gökhan Töre'den sürpriz imza

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Adana Demirspor formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca 5 karşılaşmada süre alırken, bu müsabakalarda 2 gollük bir katkıda bulunmuştu.

Gökhan Töre’nin Ankaragücü yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşme neticesinde 1+1 yıllık opsiyonlu olacak şekilde bir anlaşma sağladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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