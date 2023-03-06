Gökhan Töre’den sürpriz imza! Süper Lig’de yeni kulübü belli oldu

Spor Toto Süper Lig’deki ara transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile olan sözleşmesini fesheden Gökhan Töre
beklenmedik bir imza attı.
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre, transferin kapanmasına oldukça kısa bir süre kalmışken, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile sözleşme imzaladı.
Gökhan Töre'den sürpriz imza
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Adana Demirspor formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca 5 karşılaşmada süre alırken, bu müsabakalarda 2 gollük bir katkıda bulunmuştu. Gökhan Töre’nin Ankaragücü yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşme neticesinde 1+1 yıllık opsiyonlu olacak şekilde bir anlaşma sağladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.