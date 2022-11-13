Gökhan Töre kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Töre biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Gökhan Töre’nin kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

GÖKHAN TÖRE KİMDİR? Gökhan Töre, 20 Ocak 1992 Almanya doğumlu futbolcudur. Ailesi Samsun'dan Almanya'ya taşındı. 3 kardeşi var ve en büyükleri onlar. Babasının mesleği havacılık mühendisidir. 6-7 yaşında futbol oynamaya başladı. 11 yaşına kadar Bayer Leverkusen altyapısında oynadı. Bayer Leverkusen'in 17 yaş altı takımında eğitim gördü. 19 yaşındayken 500.000 € karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Burada U-18 takımında oynadı. Başarısıyla diğer takımların da dikkatini çekmeyi başardı ve 2011-2002 yılları arasında futbolda Hamburg'a transfer oldu. Sezon 1.300.000 Euro Transfer Aldı Hamburg takımında bulunduğu bir maç hariç tüm maçlarda forma giydi. Devre arasında yırtık epifiz nedeniyle ameliyat oldu ve 7-8 hafta futboldan uzak kaldı. 2012 yılında 20 yaşındaydı ve en önemli Rus kulüplerinden biri olan Rubin Kazan'a 5 milyon euro gibi yüksek bir ücret karşılığında transfer olmuştu. Buradaki başarısının ardından 2013'te Beşiktaş'a kiralandı. Bu transfer için yıllık 900.000 Euro alacak olan oyuncu maç başı 10.000. Euro aldı. 13 Ağustos 2013 tarihinde ilk kez Beşiktaş formasıyla forma giydi. Takımdayken ilk rakibi Trabzonspor'du. Beşiktaş'a transfer olmasına rağmen Samsun'un plaka numarası olan 55 numarayı kullandı. 2007 yılında toplam 3 maçta U-15 milli takımı formasını giydi, aynı gün U-16 formasını da giydi. 2008 yılına kadar tüm maçlarda U-16 formasını giydi ve kendini hep ilk 11'de buldu. 2011 yılında ilk kez A2 milli takımında forma giydi. Euro 2012 eleme turnuvasına çağrıldı. Ama oynama şansı bulamadı. 10 Ağustos 2011'de Estonya maçına çıktı. Şuanda Adana Demirspor takımında forma giymektedir. GÖKHAN TÖRE'NİN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR 2011-2012 Hamburger SV 2012 Rubin Kazan 2013-2015 Beşiktaş 2016-2017 West Ham 2017-2019 Beşiktaş 2019-2020 Yeni Malatya 2020-2022 Beşiktaş 2022-2023 Adana Demirspor