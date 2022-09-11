MEDYA
11 Eylül 2022 - 16:28

Gökmen Karadağ Halk TV'den neden istifa etti? Tam 5 yıldır Halk TV'de çalışıyordu, ayrıldığını duyurdu

Televizyon ekranlarının sevilen kanallarından olan Halk TV'den şok ayrılık haberi geldi. 5 yıldır kanalda görev alan Gökmen Karadağ, Halk TV'den ayrılma kararı alarak şaşırttı. Sunuculuğunu yaptığı ''Açıkça'' programı ise bitti. Peki, Gökmen Karadağ neden kanaldan ayrıldı? Gökmen Karadağ kimdir?

MEDYA
11 Eylül 2022 - 16:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gökmen Karadağ Halk TV'den neden istifa etti? Tam 5 yıldır Halk TV'de çalışıyordu, ayrıldığını duyurdu


Halk TV'den beklenmeyen ayrılık geldi. Kanalın sevilen programlarından olan 'Açıkça'' sunucusu Gökmen Karadağ sosyal medya hesabı üzerinden kanaldan ayrıldığını duyurdu. 5 yıldır Halk TV'de görev alan Karadağ'ın neden ayrıldığı merak konusu olurken internet arama motorları konu hakkında araştırmalar ile doldu. Gökmen Karadağ kimdir? Gökmen Karadağ neden istifa etti? İşte, gündeme bomba gibi düşen Karadağ ayrılığına dair detaylar haberimizde yer almaktadır

Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı

Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı geldi

Gökmen Karadağ kimdir, nereli? 



1970 yılında Erzincan'da dünyaya gelen gazeteci Karadağ, tarafsızlığı ile bilinen haber sunucusu eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üzerinden tamamladı. Okuduğu bölüm dışına çıkarak medya sektörüne giriş yapan Karadağ, MEB tarafından verilen Türk Dili, Fonetik, Artikülasyon, Diksiyon eğitimlerini alan Karadağ, 6 ay süren eğitimler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası aldı.

Türkiye'de birçok televizyon kanallarında program sunuculuk yapan Karadağ'ın kariyeri şöyledir;

 HBB(Dış Haber Muhabiri),

Kanal 6 (Bu Sabah ve Bu Gece Programları),

Star TV (Haber muhabiri),

BRT ve Kanal D(Çalar Saat Programı)

Gökmen Karadağ, 2020 yılında Halk TV kanalında gece Haberaktif Kriz masası adlı programı sunmaya başlaması üzerine kanaldan ayrılma kararı aldı. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16 sezondur izliyorduk!
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16 sezondur izliyorduk!
TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu anlatan yapım
TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu anlatan yapım
Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Netflix Fatih Terim belgeseli hangi gün yayınlanacak?
Netflix Fatih Terim belgeseli hangi gün yayınlanacak?
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyal medya fenomeni Mika Raun dur durak bilmiyor! Yeni dövmesi için resmen göğüslerini açtı
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyal medya fenomeni Mika Raun dur durak bilmiyor! Yeni dövmesi için resmen göğüslerini açtı
Son Haberler
'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz reklamının minik yıldızı görenler şaşırıp kalıyor!
'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz...
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı! İlkokul mezunu olanlarda başvurabilir! İşte personel alımında gerekli şartlar
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı!...
Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka yapmalısınız! İçişleri Bakanlığı işlemleri başlattı!
Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka...
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi...
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını...
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını...
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak...
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3...
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Acele edin şimdi aldınız aldınız! Artış başlıyor
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker...
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada...
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve...