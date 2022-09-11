Gökmen Karadağ Halk TV'den neden istifa etti? Tam 5 yıldır Halk TV'de çalışıyordu, ayrıldığını duyurdu

Halk TV'den beklenmeyen ayrılık geldi. Kanalın sevilen programlarından olan 'Açıkça'' sunucusu Gökmen Karadağ sosyal medya hesabı üzerinden kanaldan ayrıldığını duyurdu. 5 yıldır Halk TV'de görev alan Karadağ'ın neden ayrıldığı merak konusu olurken internet arama motorları konu hakkında araştırmalar ile doldu. Gökmen Karadağ kimdir? Gökmen Karadağ neden istifa etti? İşte, gündeme bomba gibi düşen Karadağ ayrılığına dair detaylar haberimizde yer almaktadır
Gökmen Karadağ'dan ayrılık mesajı
Gökmen Karadağ kimdir, nereli?
1970 yılında Erzincan'da dünyaya gelen gazeteci Karadağ, tarafsızlığı ile bilinen haber sunucusu eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üzerinden tamamladı. Okuduğu bölüm dışına çıkarak medya sektörüne giriş yapan Karadağ, MEB tarafından verilen Türk Dili, Fonetik, Artikülasyon, Diksiyon eğitimlerini alan Karadağ, 6 ay süren eğitimler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası aldı. Türkiye'de birçok televizyon kanallarında program sunuculuk yapan Karadağ'ın kariyeri şöyledir; HBB(Dış Haber Muhabiri), Kanal 6 (Bu Sabah ve Bu Gece Programları), Star TV (Haber muhabiri), BRT ve Kanal D(Çalar Saat Programı) Gökmen Karadağ, 2020 yılında Halk TV kanalında gece Haberaktif Kriz masası adlı programı sunmaya başlaması üzerine kanaldan ayrılma kararı aldı.