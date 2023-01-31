DÜNYA
31 Ocak 2023 - 20:44

Gökyüzündeki spiral şeklinde görülen gizemli ışık görenleri korkuttu!

Pasifik'te Hawaii semalarında spiral çizerken görülen gizemli bir ışığın endişe yarattığı öğrenildi. Herkes, bu güne kadar eşine rastlanmaış görüntünü kaynağını merak etmeye başladığı söylendi.

DÜNYA
31 Ocak 2023 - 20:44
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Gökyüzündeki spiral şeklinde görülen gizemli ışık görenleri korkuttu!
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Hawaii gökyüzünde parlayan bir ışık fark edildi. Bu güne eşine rastlanmayan ışığa dikkatli bakıldığında spiral şeklinde olduğu gözlemlendi. 

Gökyüzündeki spiral şeklinde görülen gizemli ışık



Merak uyandıran görüntü sonrasında ışığın kaynağının ne olabileceği ile ilgili çok sayıda sorgulamalar yapıldı. Muhteşem bir o kadar da korkutucu hava olayının ABD'li girişimci Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılan bir uyduyla ilgili olabileceği belirlendi.

Gökyüzündeki spiral şeklinde görülen gizemli ışık

SPACEX TARAFINDAN FIRLATILAN UYDU İDDİASI

Hawaii gökyüzünde bir anda beliren sıra dışı ışık düzeni görenleri şaşkına çevirdi. Mauna Kea Gözlemevi tarafından yayınlanan bir videoda, gökyüzünde dönen gizemli bir ışığın belirli bir sürenin sonunda kaybolduğu fark ediliyor. Subaru Asahi'nin STAR kamerasının 18 Ocak'ta yakaladığı gizemli görüntünün, ABD'li iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX tarafından aynı gün fırlatılan bir uydudan olduğu söylendi.,

Gökyüzündeki spiral şeklinde görülen gizemli ışık

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