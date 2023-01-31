Gökyüzündeki spiral şeklinde görülen gizemli ışık görenleri korkuttu!













SPACEX TARAFINDAN FIRLATILAN UYDU İDDİASI

Hawaii gökyüzünde parlayan bir ışık fark edildi. Bu güne eşine rastlanmayan ışığa dikkatli bakıldığında spiral şeklinde olduğu gözlemlendi.Merak uyandıran görüntü sonrasında ışığın kaynağının ne olabileceği ile ilgili çok sayıda sorgulamalar yapıldı. Muhteşem bir o kadar da korkutucu hava olayının ABD'li girişimci Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılan bir uyduyla ilgili olabileceği belirlendi.Hawaii gökyüzünde bir anda beliren sıra dışı ışık düzeni görenleri şaşkına çevirdi. Mauna Kea Gözlemevi tarafından yayınlanan bir videoda, gökyüzünde dönen gizemli bir ışığın belirli bir sürenin sonunda kaybolduğu fark ediliyor. Subaru Asahi'nin STAR kamerasının 18 Ocak'ta yakaladığı gizemli görüntünün, ABD'li iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX tarafından aynı gün fırlatılan bir uydudan olduğu söylendi.,