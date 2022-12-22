Gol düellosunun galibi Çaykur Rizespor













Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'la Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmayı konuk ekip uzatmalarda bulduğu gollerle 4-3 kazandı.Mücadelenin henüz 7. dakikasında konuk ekip, Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarında Deniz Hümmet, skoru 2-0'a getirdi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarının 66. dakikasında ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen David Akintola, topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirdi. Adana Demirspor, 85. dakikada Emre Akbaba ile bulduğu golle skoru eşitledi. Golden 2 dakika sonra Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Benhur Keser'in penaltısını kaleci Ertaç Özbir kurtardı. Dönen topla bir kez daha şansını deneyen Benhur, yine kaleci Ertaç Özbir'i geçemedi. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatmaların ilk devresi biterken Kubilay Kanatsızkuş, misafir takımı tekrar öne geçirdi. 108. dakikada bir gol daha bulan konuk takım, skoru 4-2 yaptı. Yusuf Sarı'nın 116. dakikada bulduğu gol skoru 4-3 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bu hafta sona erecek. Son 16 turundaki eşleşmeleri belirlemek için kura çekimi yapılacak.