Golbol'da kadın milliler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Golbol'da kadın milli takımızı Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda bugün Golbol Avrupa Şampiyonası karşılaşmasına çıktı. Almanya ile karşı karşıya gelen milliler rakibini 10-0 yenerek yarı finale yükseldi.Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği müsabakada sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, çeyrek final karşılaşması Almanya ile mücadele içerisine girdi. Oyuna hızlı bir başlangıçla başlayan milli takımımız ilk 6 dakikada skoru 10-0'a getirdi ve karşılaşma teknik galibiyetle sona erdirildi.Ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdırırken, milli takımız yarı final maçı için yarın İsrail ile karşı karşıya gelecek.