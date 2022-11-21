EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 13:00

Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!

Goldman Sachs analistleri, doların önümüzdeki üç ila altı ay içinde Asya para birimleri karşısında zirve yapmasını beklediklerini söylediler. Analistler, doların Asya para birimlerinin karşısında gösterdiği hakimiyetinin uzun sürmeyeceğini söyleyerek birkaç para biriminin yükseliş duruşuna işaret ettiler.

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 13:00
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Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!


Goldman Sachs Group, doların Asya para birimleri karşısında güçlenmesinin ilgili zamana kaldığını belirterek Fed'in faiz politikasına ilişkin daha net bir tablo ortaya çıktığında doların gücünün zayıflayacağını açıkladı.

Aralarında Danny Suwanapruti'nin de bulunduğu analistler, "ABD dolarının zirve zamanını tahmin etmek kolay değil, ancak Fed'in faiz oranlarının daha net bir resmi ortaya çıktığında zirve yapacak. Önümüzdeki 3-6 aylık dönemde ortaya çıkacak" ifadesini kullandılar.



Banka analistleri, ABD dolarının geri dönmesi, döviz rezervlerinin artması ve borsaya sermaye girişlerinin ardından cari hesapların yön değiştireceğine dikkat çektiler. Analistler ayrıca Japonya dışındaki Asya para birimleri bankaların yönünü belirleyeceğine dikkat çektiler.

GÜNEY KORE WONU VE SİNGAPUR DOLARI'NDA YÜKSELME BEKLENİYOR!

dolar önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak

Goldman Sachs, Kore wonu ve Singapur dolarından kar beklediğini söyledi. Asya'daki yüksek getirili piyasalar arasında, ülkenin gelişen dış konumu ve rekor düşük dış varlıkları göz önüne alındığında, banka Endonezya rupisi hakkında en olumlu görüşe sahip.

Diğer taraftan; Malezya, Hindistan ve Filipinler'in para birimlerinin düşük alanda bir performans göstermesinin beklenildiği de söyleniyor. Doların yükselişinin zamanlaması konusundaki tartışma, Fed sıkılaştırmasının gelecek yıl azalmasıyla kızışıyor. Morgan Stanley bu ay ABD dolarının bu çeyrekte zirve yapmasının ve 2023'te düşmesinin beklendiğini söyledi. Ancak Asya'da, Çin'in yeniden açılma olasılığı bu ay para birimini yükseltti, ancak bu kazanımların bir kısmı COVID-19 vakalarının sayısı arttıkça tersine döndü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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