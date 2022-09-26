SPOR
26 Eylül 2022 - 19:23

Gomis mi, Icardi mi? Galatasaray, Adanaspor karşısına ilk 11'de kimi çıkaracak? Taraftarlar ikiye bölündü!

Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'i ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bu hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın hücum hattına Bafetimbi Gomis'i alacağı öne sürüldü. Bu karar taraftarlar arasında fikir ayrılığına neden olurken çok sayıda taraftarın tercihi Mauro Icardi oldu.

SPOR
26 Eylül 2022 - 19:23
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Gomis mi, Icardi mi? Galatasaray, Adanaspor karşısına ilk 11'de kimi çıkaracak? Taraftarlar ikiye bölündü!


Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray ve Adanademirspor, bu hafta zorlu bir maça çıkacaklar. Adanaspor deplasmanına gitmeye hazırlanan Galatasaray'da alınan bir karar taraftarların fikir ağrılığı yaşamasına neden oldu.

Bafetimbi Gomis



Bafetimbi Gomis'in Adana Demirspor maçına Galatasaray'ın ilk 11'inde başlayacağı haberi Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı taraftarlar Mauro Icardi'nin başlamasını isterken, diğerleri Bafetimbi Gomis'in daha hazırlıklı göründüğünü söylüyor.

Mauro Icardi

Gomis mi, Icardi mi? Galatasaray, Adanaspor karşısına ilk 11'de kimi çıkacak?

Seferovic'den formayı alan Bafetimbi Gomis, performansıyla tün dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer taraftan, taraftarlar Mauro Icardi'nin transferinden sonra futbol yıldızının ilk 11'e girmesini umuyordu, fakay son dakika bilgisine göre Bafetimbi Gomis'in Adana Demirspor maçında Okan Buruk'un tercihi olarak sahaya çıkacağı öğrenildi.

Bafetimbi Gomis Mauro Icardi

Bafetimbi Gomis için alınan bu karar Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı sarı-kırmızılılar dünya yıldızı Mauro Icardi'yi başlangıç ​​kadrosunda görmek isterken, bazı taraftarlar Bafetimbi Gomis'in Icardi'den daha hazır olduğunu düşünüyorlar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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