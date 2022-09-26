Gomis mi, Icardi mi? Galatasaray, Adanaspor karşısına ilk 11'de kimi çıkaracak? Taraftarlar ikiye bölündü!

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray ve Adanademirspor, bu hafta zorlu bir maça çıkacaklar. Adanaspor deplasmanına gitmeye hazırlanan Galatasaray'da alınan bir karar taraftarların fikir ağrılığı yaşamasına neden oldu.
Bafetimbi Gomis'in Adana Demirspor maçına Galatasaray'ın ilk 11'inde başlayacağı haberi Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı taraftarlar Mauro Icardi'nin başlamasını isterken, diğerleri Bafetimbi Gomis'in daha hazırlıklı göründüğünü söylüyor.
Gomis mi, Icardi mi? Galatasaray, Adanaspor karşısına ilk 11'de kimi çıkacak?Seferovic'den formayı alan Bafetimbi Gomis, performansıyla tün dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer taraftan, taraftarlar Mauro Icardi'nin transferinden sonra futbol yıldızının ilk 11'e girmesini umuyordu, fakay son dakika bilgisine göre Bafetimbi Gomis'in Adana Demirspor maçında Okan Buruk'un tercihi olarak sahaya çıkacağı öğrenildi.
Bafetimbi Gomis için alınan bu karar Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı sarı-kırmızılılar dünya yıldızı Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görmek isterken, bazı taraftarlar Bafetimbi Gomis'in Icardi'den daha hazır olduğunu düşünüyorlar.