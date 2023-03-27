Gonca Vuslateri'nden Muharrem İnce'ye ağız dolusu sitem!













"ALLAH TERTEMİZ BELAMI VERSİN!"

NE OLMUŞTU?

Seçimlere az bir süre kala Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığına aday olma isteği ve milli ittifaka yönelik sert söylemlerine tepkiler sürüyor. İnce'nin Erdoğan'ın seçimlerde işini oldukça klaylaştırdığı iddiaları birçok ünlü tarafından dile getirildi. Bu konuya bir katkı da ünlü oyuncu Gonka Vuslateri'den geldi.Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, eskiden üyesi olduğu CHP'ye ihanet etmesi konuşulan Muharrem İnce'ye daha öncesinden desteklerini esirgemeyen Fazıl Say ile Şahan Gökbaka'ın ardından sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi.Vuslateri, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Muharrem İnce ile ilgili "Allah, Muharrem İnce'ye poziitif olarak baktığım günlerin tertemiz belasını versin." şeklinde ifadeler kullanarak isyan etti.Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın toplanmasıyla ilgili sürecini tamamlayan Muharrem İnce, parti merkezinde yaptığı konuşmada, "Cam köşklerde oturanlar camdan çıkmayanlar, siyasetçiler, sözde sanatçılar bana karşı tweet atıyorlar. nerede yaşarlar... Bunları gördünüz mü, bu zorlukları gördünüz mü, Boğaz'da viskilerini yudumlarken..." diye konuşarak bazı sanatçılara göndermede bulunmuştu.