MAGAZİN
27 Mart 2023 - 10:33

Gonca Vuslateri'nden Muharrem İnce'ye ağız dolusu sitem!

Gonca Vuslateri, sosyal medya hesaplarından Memleket Partisi lideri cumhurbaşkanı adayı Muharem İnsc'ye yönelik sert bir paylaşım yaptı. Vuslateri'nin paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

MAGAZİN
27 Mart 2023 - 10:33
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Gonca Vuslateri'nden Muharrem İnce'ye ağız dolusu sitem!


Seçimlere az bir süre kala Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığına aday olma isteği ve milli ittifaka yönelik sert söylemlerine tepkiler sürüyor. İnce'nin Erdoğan'ın seçimlerde işini oldukça klaylaştırdığı iddiaları birçok ünlü tarafından dile getirildi. Bu konuya bir katkı da ünlü oyuncu Gonka Vuslateri'den geldi.

Gonca Vuslateri'nden Muharrem İnce'ye ağız dolusu sitem!



Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, eskiden üyesi olduğu CHP'ye ihanet etmesi konuşulan Muharrem İnce'ye daha öncesinden desteklerini esirgemeyen Fazıl Say ile Şahan Gökbaka'ın ardından sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi.

"ALLAH TERTEMİZ BELAMI VERSİN!"

Vuslateri, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Muharrem İnce ile ilgili "Allah, Muharrem İnce'ye poziitif olarak baktığım günlerin tertemiz belasını versin." şeklinde ifadeler kullanarak isyan etti.

Gonca Vuslateri'nden Muharrem İnce'ye ağız dolusu sitem!

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın toplanmasıyla ilgili sürecini tamamlayan Muharrem İnce, parti merkezinde yaptığı konuşmada, "Cam köşklerde oturanlar camdan çıkmayanlar, siyasetçiler, sözde sanatçılar bana karşı tweet atıyorlar. nerede yaşarlar... Bunları gördünüz mü, bu zorlukları gördünüz mü, Boğaz'da viskilerini yudumlarken..." diye konuşarak bazı sanatçılara göndermede bulunmuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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