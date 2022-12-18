SPOR
18 Aralık 2022 - 15:24

Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu. Benfica bir servet isteyecek

Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla dikkatleri üzerine çeken Gonçalo Ramos'un bonservisi belirlendi. Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica kasasını dolduracak.

SPOR
18 Aralık 2022 - 15:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu. Benfica bir servet isteyecek


Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından birisi olan Gonçalo Ramos'un kulübü Benfica'nın, genç oyuncunun bonservis bedelini belirlediği öğrenildi. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gonçalo Ramos, Portekiz'in son iki Dünya Kupası maçında Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlatılmıştı. Genç forvet bu maçlarda 3 gol ve 1 asist kaydederek etkileyici performans sergiledi. Benfica'nın yıldız oyuncudan 70 milyon euro gelir beklediği öğrenildi. Benfica, genç yıldızı Ramos için Manchester United'ın da aralarında olduğu taliplerden beklentisini belirledi. Benfica'yla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ramos'un bonsevisinin daha astronomik noktalara da çıkabileceği düşünülüyor.Transfer döneminin konuşulan isimlerinden birisi olması beklenen Gonçalo Ramos’un yeni adresi merak ediliyor.

Genç yıldız Ramos, oynadığı futbolla birlikte Katar Dünya Kupası'nda oynadığı oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken şimdiden Avrupa'dan birçok kulübün radarına girdiği iddia edildi. Benfica'nın Avrupa pazarına göndereceği bir diğer yıldız isimlerden biri olması beklenen Ramos'un en az 70-75 Milyon Euro bir bonservis ücretiyle imza atması bekleniyor.



EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a kötü haber
Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a kötü haber
Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda gözü üzerinde olacak
Şenol Güneş, Valentin Rosier ile ilgili kararını verdi! O maçlarda...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Moussa Dembele'yi bitirebilirler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Moussa Dembele'yi bitirebilirler
Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak
Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak
Pınar Altuğ’dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt
Pınar Altuğ’dan takipçisine herkesi şoke eden yanıt
Branco Van den Boomen'den Aslan'a mesaj! Gelmeye sıcak bakıyor
Branco Van den Boomen'den Aslan'a mesaj! Gelmeye sıcak bakıyor
Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar
Melbourne derbisinde olaylar çıktı! Kaleciye çöp kovasıyla saldırdılar
Beşiktaş'tan Kayserisporlu Onur Bulut için yeni formül
Beşiktaş'tan Kayserisporlu Onur Bulut için yeni formül
Şevval Sam’dan gençlere taş çıkartan pozlar
Şevval Sam’dan gençlere taş çıkartan pozlar
İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar dedi. AK Parti Sözcüsü isyan etti
İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar dedi. AK Parti Sözcüsü...
Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı
Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı
Ünlü oyuncunun estetik itirafı duyanları şaşkınlığa uğrattı
Ünlü oyuncunun estetik itirafı duyanları şaşkınlığa uğrattı
Dünya Kupası'nda final zamanı! Fransa ve Arjantin arasından üçüncü yıldızı kim kazanacak?
Dünya Kupası'nda final zamanı! Fransa ve Arjantin arasından üçüncü...
Devin Booker yine büyük oynadı, Pelicans potasına 58 sayı bıraktı...
Devin Booker yine büyük oynadı, Pelicans potasına 58 sayı bıraktı...
Abisini kaybeden sanatçıdan büyük sitem
Abisini kaybeden sanatçıdan büyük sitem