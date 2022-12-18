Gonçalo Ramos'un bonservisi belli oldu. Benfica bir servet isteyecek













Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından birisi olan Gonçalo Ramos'un kulübü Benfica'nın, genç oyuncunun bonservis bedelini belirlediği öğrenildi. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gonçalo Ramos, Portekiz'in son iki Dünya Kupası maçında Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlatılmıştı. Genç forvet bu maçlarda 3 gol ve 1 asist kaydederek etkileyici performans sergiledi. Benfica'nın yıldız oyuncudan 70 milyon euro gelir beklediği öğrenildi. Benfica, genç yıldızı Ramos için Manchester United'ın da aralarında olduğu taliplerden beklentisini belirledi. Benfica'yla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ramos'un bonsevisinin daha astronomik noktalara da çıkabileceği düşünülüyor.Transfer döneminin konuşulan isimlerinden birisi olması beklenen Gonçalo Ramos’un yeni adresi merak ediliyor.Genç yıldız Ramos, oynadığı futbolla birlikte Katar Dünya Kupası'nda oynadığı oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken şimdiden Avrupa'dan birçok kulübün radarına girdiği iddia edildi. Benfica'nın Avrupa pazarına göndereceği bir diğer yıldız isimlerden biri olması beklenen Ramos'un en az 70-75 Milyon Euro bir bonservis ücretiyle imza atması bekleniyor.