Edinilen bilgiye göre, Ali U. hakimiyetindeki 10 YU 445 plakasına sahip otomobil, Söğüt mahallesinde kara yolunda kontrolden çıkıp takla attı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren U. ve Cevriye K. hayatını kaybetti, Sadiye Y. ve Ali U. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 11:02
Gönen'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 11:02
Edinilen bilgiye göre, Ali U. hakimiyetindeki 10 YU 445 plakasına sahip otomobil, Söğüt mahallesinde kara yolunda kontrolden çıkıp takla attı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren U. ve Cevriye K. hayatını kaybetti, Sadiye Y. ve Ali U. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
EDİTOR
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