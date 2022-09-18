Gönen'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ali U. hakimiyetindeki 10 YU 445 plakasına sahip otomobil, Söğüt mahallesinde kara yolunda kontrolden çıkıp takla attı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren U. ve Cevriye K. hayatını kaybetti, Sadiye Y. ve Ali U. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı