YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:12

Gönen Kurtuluş Şenliklerine Hazır

6 Eylül Gönenin düşman işgalinden Kurtuluşu her yıl geleneksel olarak Gönen Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:12
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Gönen Kurtuluş Şenliklerine Hazır



Gönen'de bu yıl 14. Düzenlenen Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali Kutlama Programı dahilinde, 2 Eylülde Halk oyunları gösterileri başlayacak olan festivalde her gün panel, Gönen Belediyesi Kültür Merkezinde “ Kurtuluşun 100. Yılında Gönen” konulu panel ve Zehra Gülüç, Sagopa Kajmer, Ece Seçkin ve Haluk Levent konserlerinin yanı sıra Sarıköy ve Gönen kurtuluş törenleri kortejlerle kutlanacak. Ayrıca mevlidi şerif okunacak. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından Balıkesir Milletvekilleri ve tüm ilçe belediye başkanları kurtuluş şenliklerine ve Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerine davet edildi.



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