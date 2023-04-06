Gönül Dağı dizisi sevenlerine kötü haber! O sahneden sonra kanal fişini çekti: Son bölümü o tarihte yayınlanacak!







GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPIYOR?











Gönül Dağı dizisi hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Dizinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Sivrihisar'da dizi ekibinin setleri toplamaya başlaması ve oyuncuların sosyal medyada paylaştığı veda mesajları bu söylentileri doğrular nitelikte.Gönül Dağı dizisinin final yapıp yapmayacağı hakkında son zamanlarda birçok iddia yer alıyor. Senaryo gereği dizi final yapacak gibi görünüyor. Ancak bazıları, final kararının başka bir proje nedeniyle alınabileceğini de söylüyor. Ancak bu ihtimalin gerçekçi olmadığı düşünülüyor.