Gönül Dağı dizisi hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Dizinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Sivrihisar'da dizi ekibinin setleri toplamaya başlaması ve oyuncuların sosyal medyada paylaştığı veda mesajları bu söylentileri doğrular nitelikte.
Dizi
06 Nisan 2023 - 19:15
Gönül Dağı dizisi sevenlerine kötü haber! O sahneden sonra kanal fişini çekti: Son bölümü o tarihte yayınlanacak!
Gönül Dağı dizisi hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Dizinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Gönül Dağı final mi yapıyor? İşte tüm detaylar...
Dizi
06 Nisan 2023 - 19:15
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Gönül Dağı dizisinin final yapıp yapmayacağı hakkında son zamanlarda birçok iddia yer alıyor. Senaryo gereği dizi final yapacak gibi görünüyor. Ancak bazıları, final kararının başka bir proje nedeniyle alınabileceğini de söylüyor. Ancak bu ihtimalin gerçekçi olmadığı düşünülüyor.
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