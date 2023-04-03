Dizi
03 Nisan 2023 - 22:30

Gönül Dağı dizisinde flaş ayrılık! Yokluğuna dayanamadı gitti: İzleyenler neye uğradığını şaşıracak

TRT1 ekranlarında yer alan reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde beklenmedik ayrılıklar yaşanmaya başlandı. Sevilen dizinin başrollerinde ayrılıklar gündeme gelirken hangi ismin diziden ayrılacağı merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı dizisinde flaş ayrılık.

Dizi
03 Nisan 2023 - 22:30
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Gönül Dağı dizisinde flaş ayrılık! Yokluğuna dayanamadı gitti: İzleyenler neye uğradığını şaşıracak


Her hafta Cumartesi günleri TRT1 ekranlarında olan Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümleri yaşanırken en popüler aile yapımı son bölümlerinde reyting sıralarından düşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonda Gülsim Ali'nin diziden ayrılması üzerine eşi Taner rolüne hayat veren Berk Atan da eşi ile aynı sonu paylaştığı bilgisi verildi.

Gönül dağı flaş ayrılık



Taner, Dilek'in aşkını gönlüne tek kadın olarak kazırken yaşanan acı olayları üzerine Taner'in kayalıklardan düşmesiyle yürekler ağza geldi. Hayata tutunan Taner, her şeye rağmen ayakta durmayı başardı. Cumartesi akşamları izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi 4.sezon içinde hazırlıklara başlarken gelecek bölümler için ekranlarda olacağı açıklandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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