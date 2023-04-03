Gönül Dağı dizisinde flaş ayrılık! Yokluğuna dayanamadı gitti: İzleyenler neye uğradığını şaşıracak













Her hafta Cumartesi günleri TRT1 ekranlarında olan Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümleri yaşanırken en popüler aile yapımı son bölümlerinde reyting sıralarından düşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonda Gülsim Ali'nin diziden ayrılması üzerine eşi Taner rolüne hayat veren Berk Atan da eşi ile aynı sonu paylaştığı bilgisi verildi.Taner, Dilek'in aşkını gönlüne tek kadın olarak kazırken yaşanan acı olayları üzerine Taner'in kayalıklardan düşmesiyle yürekler ağza geldi. Hayata tutunan Taner, her şeye rağmen ayakta durmayı başardı. Cumartesi akşamları izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi 4.sezon içinde hazırlıklara başlarken gelecek bölümler için ekranlarda olacağı açıklandı.