MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 20:53

Gönül Dağı dizisinde rol alan Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

Gülsim Ali İlhan'ın vedasının ardından Gönül Dağı’nın kadrosuna katılan genç yıldız Melis Sevinç, kamera arkasındaki hayatıyla merak uyandırdı. Güzel oyuncu, ilk kez sevgilisiyle poz paylaştı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
03 Kasım 2022 - 20:53
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Gönül Dağı dizisinde rol alan Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu


Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, müzisyen erkek arkadaşı Cem Çelik ile takipçilerine aşk pozu verdi. Melis Sevinci'nin paylaşımına sevgi dolu yorumlar yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Melis Sevinç, Gönül Dağı dizisinde oyunculuğa başladı.



melis sevinç

Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin yerine geçen güzel oyuncu kısa sürede Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu.

Saf güzelliği ile beğenileri toplayan Melis Sevinç, meslektaşı Beren Saat ile benzerliği gözlerden kaçmadı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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