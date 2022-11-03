Gönül Dağı dizisinde rol alan Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu













Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, müzisyen erkek arkadaşı Cem Çelik ile takipçilerine aşk pozu verdi. Melis Sevinci'nin paylaşımına sevgi dolu yorumlar yapıldı.Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Melis Sevinç, Gönül Dağı dizisinde oyunculuğa başladı.Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin yerine geçen güzel oyuncu kısa sürede Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu. Saf güzelliği ile beğenileri toplayan Melis Sevinç, meslektaşı Beren Saat ile benzerliği gözlerden kaçmadı.