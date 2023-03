Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! O iki oyuncu kadrodan çıkarıldı: İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN ŞAŞIRTAN AYRILIK







Her Cumartesi seyircisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki diziden hangi isimlerin ayrılacağı konuşuluyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Gönül Dağı dizisi her Cumartesi TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizide Berk Atan, Zümre Meğreli, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Eser Eyüboğlu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Gönül Dağı dizisi insanları zaman zaman güldürüp zaman zaman ağlatmayı başarıyor. Dizinin yayınlanan 88. bölümünde de yaşananlar herkesi şaşırttı. Dizide her hafta bir karakterin hayatı ile ilgili hikayeler anlatılıyor. Dizinin en çok sevilme sebeplerinden biri de herkese yakın, doğal şekilde dizinin ilerlemesi.Dizinin en sevilen çifti olan Ramazan ve Asuman'ın son bölümde ettiği kavga bütün seyirciyi üzdü. Dizinin sonuna gelindiği zaman Ramazan Asuman'a kendisine güvenmediği için çocuk bile yapmadığını söyledi. Asuman bu soru karşısında şoke olarak derin üzüntü yaşadı. Önümüzdeki bölümde bütün yakın arkadaşlarının çifti barıştırmak için uğraşacağı ancak tüm çabalara rağmen Asuman'ın kasabayı terk edeceği konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Asuman diziden ayrılacak mı sorusu da seyircinin aklına gelmeye başladı. Dizinin 89. bölümü Cumartesi günü seyircisiyle buluşacak.