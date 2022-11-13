Dizi
13 Kasım 2022 - 12:38

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! Dizide adeta yaprak dökümü başladı! İki başrol oyuncusu birden diziye veda ediyor

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yine başarılı bir bölümle seyirciyi ekran başına bağlayan dizide yaşanan gelişmeler ise herkesi şaşırttı. Bölüm sonunda ortaya çıkan detay seyirciden büyük tepki aldı.

Dizi
13 Kasım 2022 - 12:38
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Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! Dizide adeta yaprak dökümü başladı! İki başrol oyuncusu birden diziye veda ediyor
Gönül Dağı dizisi 76. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yeni bölüm sonrasında ise dizide büyük kriz yaşandı. Her bölüm farklı karakterlerin hikayesini anlatan dizinin son bölümünde 2 başrol oyuncusu birden diziye veda etti.

GÖNÜL DAĞI'NDA NELER OLUYOR?

Dizinin yeni sezon bölümleri oldukça heyecanlı ve duygulu geçiyor. Ancak, yaşanan ayrılıklar sonrasında dizide dengeler değişecek gibi duruyor.

Diziyi yakından takip edenlerin bildiği gibi Asuman memur oldu ve izin çıkmadığı için Erzurum'a gitmek zorunda. Ramazan, Asuman'ı gitmekten vazgeçirmeye çalışsa da istediğine ulaşan Münir Başkan oluyor.

 gönül dağı ramazan diziden ayrılıyor mu

Çıkan iddialara göre Asuman'ı vazgeçiremeyen Ramazan da onunla birlikte Erzurum'a gidecek. Bu gelişme iki oyuncunun diziden ayrılacağını akıllara getirse de özellikle Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakteri çok sevildiği için sonraki bölümlerde seyirciye bir sürpriz yapılacak.

Yani, sevilen iki karakter sadece birkaç bölümlüğüne diziye veda edecek. Sonrasında senaryo gereği yaşanacak bir sürpriz ile oyuncular yeniden Gönül Dağı'na dönecek.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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