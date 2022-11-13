Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! Dizide adeta yaprak dökümü başladı! İki başrol oyuncusu birden diziye veda ediyor

GÖNÜL DAĞI'NDA NELER OLUYOR?

Gönül Dağı dizisi 76. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yeni bölüm sonrasında ise dizide büyük kriz yaşandı. Her bölüm farklı karakterlerin hikayesini anlatan dizinin son bölümünde 2 başrol oyuncusu birden diziye veda etti.Dizinin yeni sezon bölümleri oldukça heyecanlı ve duygulu geçiyor. Ancak, yaşanan ayrılıklar sonrasında dizide dengeler değişecek gibi duruyor. Diziyi yakından takip edenlerin bildiği gibi Asuman memur oldu ve izin çıkmadığı için Erzurum'a gitmek zorunda. Ramazan, Asuman'ı gitmekten vazgeçirmeye çalışsa da istediğine ulaşan Münir Başkan oluyor.Çıkan iddialara göre Asuman'ı vazgeçiremeyen Ramazan da onunla birlikte Erzurum'a gidecek. Bu gelişme iki oyuncunun diziden ayrılacağını akıllara getirse de özellikle Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakteri çok sevildiği için sonraki bölümlerde seyirciye bir sürpriz yapılacak. Yani, sevilen iki karakter sadece birkaç bölümlüğüne diziye veda edecek. Sonrasında senaryo gereği yaşanacak bir sürpriz ile oyuncular yeniden Gönül Dağı'na dönecek.