Gönül Dağı dizisi 76. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yeni bölüm sonrasında ise dizide büyük kriz yaşandı. Her bölüm farklı karakterlerin hikayesini anlatan dizinin son bölümünde 2 başrol oyuncusu birden diziye veda etti.
Dizi
13 Kasım 2022 - 12:38
Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! Dizide adeta yaprak dökümü başladı! İki başrol oyuncusu birden diziye veda ediyor
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Yine başarılı bir bölümle seyirciyi ekran başına bağlayan dizide yaşanan gelişmeler ise herkesi şaşırttı. Bölüm sonunda ortaya çıkan detay seyirciden büyük tepki aldı.
Dizi
13 Kasım 2022 - 12:38
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