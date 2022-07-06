Gönül Dağı Kurban 2 oyuncuları kimler, Dilek var mı? Gönül Dağı dizisinden kurban süprizi

TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı 28 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali yapmasına rağmen Kurban 2 adında Kurban Bayramı'na özel bölümle ekranlara geleceği açıklandı.
Gönül Dağı'ndan Kurban sürpriziGeçen yıl yine Kurban Bayramı'nda yayınlanan özel bölümle beğenileri toplayan Gönül Dağı bu sene Gönül Dağı Kurban 2 adıyla sinema filmi olarak yayınlanacak. Gönül Dağı Kurban 2, 9 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Gönül Dağı Kurban 2 oyuncuları
- Berk Atan
- Ferdi Sancar
- Cihat Süvarioğlu
- Nazlı Pınar Kaya
- Semih Ertürk
- Ecem Özkaya
- Hazal Çağlar
Gönül Dağı Kurban 2 filminde, sezon finalinde ölen ve diziden ayrılan Dilek (Gülsim Ali İlhan) yer almayacak. Gülsim Ali İlhan diziden sezon finaliyle birlikte ayrılmış ve sosyal medyadan konuyla ilgili bir de açıklama yapmıştı.